Marina Ruy Barbosa recebe declaração de namorado no 'Mais Você'

Marina assiste surpresa à declaração do namorado. Foto: Reprodução/TV Globo

A atriz Marina Ruy Barbosa, que intepreta a personagem Eliza na novela Totalmente Demais, foi uma das convidadas do programa Mais Você desta quinta-feira, 19, ao lado de Juliana Paes, a Carolina da mesma novela.

Num determinado momento do programa, as atrizes foram surpreendidas com vídeos gravados pelos seus respectivos companheiros. O automobilista Xandinho Negrão, namorado de Marina, parabenizou a atriz pela sua atuação.

"Quis fazer esse vídeo primeiro para parabenizar você por esse incrível e imenso sucesso que você tá fazendo na novela, queria dizer que depois desses incríveis quatro meses juntos, eu não sou só seu namorado, sou seu maior fã", ele disse na gravação.

A atriz ficou surpresa e distribuiu elogios ao namorado, dizendo que ele é um "ótimo namorado, companheiro" e que compreende sua rotina de gravações intensas.

Em seguida, foi a vez de Juliana receber a homenagem do marido, Carlos Eduardo Baptista, que também a parabenizou pelo sucesso. A atriz se emocionou com a declaração.