Mariana Xavier participa de 'Prata da Casa' em episódio sobre Tinder

Atriz contracenará com Rodrigo Pandolfo, que viverá Sérgio Henrique Foto: FOX

No episódio desta quarta-feira, 17, do Prata da Casa, da FOX, Mariana Xavier fará uma participação especial. A atriz interpretará Selminha, uma mulher que quer se vingar de todos os homens mulherengos no Tinder.

Mariana contracenará com Rodrigo Pandolfo, que viverá Sérgio Henrique. Apesar de ser mais um homem no app de relacionamentos, ele tinha acabado de abrir uma conta e estava em seu primeiro encontro.

A sitcom vai ao ar todas às quartas-feiras, às 21h30.