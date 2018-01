Mariana Rios responde 'obrigada, meu bem', após ser avaliada pelo ex Di Ferrero na TV

Montagem feita por internautas com imagens de Mariana Rios e Di Ferrero no 'Popstar' Foto: Twitter/ bborjao

Di Ferrero, vocalista da banda NX Zero, foi um dos jurados do reality show musical 'Popstar' deste domingo, 30. A atriz Mariana Rios foi uma das artistas que cantaram no programa da Rede Globo. Atualmente, Di Ferrero é casado com a modelo Isabeli Fontana, mas já foi noivo de Mariana, e esse cenário da competição musical levou a internet à loucura. Fernanda Lima, apresentadora da atração, chegou a ser chamada de "afrontosa" no Twitter por convidar o ex de uma das competidoras para ser jurado. Mas o ápice da trama para os internautas foi quando a atriz respondeu "obrigada, meu bem" aos elogios do ex.

Leia também: Mariana Rios faz brincadeira sobre Bolsa Família e revolta internautas

"Na hora que chegou sua voz aqui para gente, detonou", disse o cantor Di Ferreiro sobre a interpretação da atriz de "Million Reasons', de Lady Gaga.

Mariana Rios respondeu dizendo: "obrigada, meu bem. Obrigada". A atitude da atriz foi chamada por alguns de madura, por outros de irônica e até surgiu uma teoria que dizendo que a resposta é uma referência à música "Obrigado, meu bem", que Di Ferrero fez para a atual mulher.

Após o programa, o cantor postou no Instagram um trecho do clipe de "Obrigado, meu bem", no qual Isabeli Fontana aparece. Assista:

#nxzeromeubem Uma publicação compartilhada por Diego J Ferrero (@diferrero) em Jul 30, 2017 às 11:29 PDT

Veja a reação dos usuários do Twitter:

Gente olhem a cara do Di Ferrero para a Mariana Rios é impossível não continuar shippando #PalcoPopStar pic.twitter.com/4HnmXU6KKy — taty (@bbborjao) 30 de julho de 2017

Quando o cara vê que sua ex ta linda e poderosa e bate o arrependimento "Obrigada, meu bem" Mariana Rios e Di Ferrero #PalcoPopStar pic.twitter.com/x96tKjVMlN — Ycaro Matheus (@Ycaro_Matheus_) 30 de julho de 2017

não sei quem é mais afrontosa, fernanda lima por ter chamado o Di Ferreiro ou a Mariana Rios por ter dito "obrigada, meu bem" #PalcoPopStar — glenn (@marianaborges_g) 30 de julho de 2017

Acho que alguém ficou emocionado vendo a Mariana Rios cantar, né Di Ferrero#PalcoPopStar pic.twitter.com/rPINQl6dAQ — PAPAMEN (@papamenbr) 30 de julho de 2017

"Obrigada meu bem obrigada" Mariana Rios tá ai pra mostrar a maturidade com o ex que nós não temos #PalcoPopStar — fernanda (@bomdiaferr) 30 de julho de 2017

"Obrigada meu bem, obrigada" QUE TORTA DE CLIMÃO #PalcoPopStar — Joy ✨ (@joycebarc) 30 de julho de 2017

"Di Ferrero que que você achou da apresentação da Mari ?? '#PalcoPopstar FERNANDA LIMA AFRONTOSA — Jéssica (@fireflie_) 30 de julho de 2017

Eita poha é agora o encontro entre Mariana Rios e Di Ferrero #PalcoPopStar pic.twitter.com/AT9DhiiSps — Wexclein (@Wesleyalvs7) 30 de julho de 2017

"OBRIGADA MEU BEM" Mariana Rios sem rancor do Di Ferrero ou apenas ironia? fica ai o questionamento do dia #PalcoPopstar pic.twitter.com/NSKI22UZmW — Ana Júlia (@anajuliakkkj) 30 de julho de 2017

Mariana Rios chama Di Ferrero de Meu Bem e ele posta no insta um trecho da música. Indireta sim ou claro? https://t.co/PJoFmgwmDY — Scorpion Power (@scor_pionpower) 30 de julho de 2017

Veja casais que talvez você nem se lembre que um dia estiveram juntos: