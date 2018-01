Maria Joana vence a 14ª edição do ‘Dança dos Famosos’

A atriz Maria Joana foi consagrada a vencedora da edição de 2017 do 'Dança dos Famosos' Foto: Reprodução do programa 'Domingão do Faustão/TV Globo

A atriz Maria Joana foi consagrada a campeã da edição de 2017 do Dança dos Famosos, quadro do Domingão do Faustão, no último domingo, 17. Ela superou os também atores Lucas Veloso e Nicolas Prattes, conseguindo as melhores médias nos quatro júris: artístico, técnico, do auditório e de casa e ficando três décimos acima da média de Lucas, o vice-campeão.

Dançando samba e valsa na final, os participantes foram avaliados por Felipe Simas (campeão de 2016), Christiane Torloni (vencedora em 2008), Marina Ruy Barbosa, Artur Xexéo e Mário Sérgio Cortella no júri artístico e Maria Pia Finocchio, Carlinhos de Jesus e Marcelo Misailidis no júri técnico.

Dupla com o professor Reginaldo Sama, Maria foi a última participante a se apresentar nos dois ritmos e impressionou os jurados pela regularidade apresentada, enquanto Lucas perdeu pontos no samba e Nicolas na valsa. "Sua trajetória foi toda marcada pela ousadia. Soube marcar pela coragem todas as suas ações", comentou Misailidis ao avaliar a valsa de Maria e Reginaldo.

Antes do anúncio de quem seria o vencedor, cada participante teve um Documento Confidencial e Maria se emocionou bastante ao relembrar da época do divórcio dos seus pais e como sua irmã mais velha, Maria Gabriela, foi afetada por isso. “A gente tem que amar o outro como é. A gente vive no mundo que as pessoas querem ter opinião sobre tudo. Hoje eu sou uma garota de sorte, tenho uma família incrível, amigos. Sou completa", comentou a atriz sobre o drama familiar.

No Twitter, usuários repercutiram a vitória de Maria no Dança dos Famosos. Veja abaixo algumas das reações.

Primeira #DançaDosFamosos que não fico chateada do meu favorito não vencer. Queria o Lucas, mas a Maria Joana também sempre esteve impecável. — Margot § (@MargotPraxeds) 17 de dezembro de 2017

Maria Joana ganhou ENFIM um dos meus favoritos gsnhou. Parabéns MaJo. #DançaDosFamosos — Cássia Rosa ❤️ (@Cassiaprosa) 17 de dezembro de 2017

Maria Joana é a melhor novidade de 2017, parabéns — Chico Barney (@chicobarney) 17 de dezembro de 2017

Parabéns Maria Joana, você é merecedora fada dos cisnes, esse momento É SEU CAMPEÃ! #DançaDosFamosos pic.twitter.com/wEmRiTLM18 — Jeff (@JeffComenta) 17 de dezembro de 2017

Maria Joana tu é um mulherão da porra em todos os sentidos mesmo — • Lia • (@bluesantoni) 17 de dezembro de 2017

Parabéns Maria Joana que ganhou sem apelar pelo público, o Brasil ainda tem jeito #DançaDosFamosos — Luziel Nunes (@luzielnunes) 18 de dezembro de 2017

Maravilhosa, ganhou quem merecia de verdade, pq dançou e não pq quis aparecer, parabéns Maria Joana.. #DancaDosFamosos — Bruno Favais (@BrunoFavais) 17 de dezembro de 2017

maria joana é um anjo, ganhou por merecimento e todo mundo sabe disso, eu vou cometer um assassinato se vocês mandarem hate de graça — giovanna (@strangertwoIf) 17 de dezembro de 2017

Maria Joana ganhou merecidamente e deixou uma lição vence quem dança melhor nao quem força casal melhor #DançaDosFamosos — FaClubeNathaliaDill (@FASNATHALIADILL) 17 de dezembro de 2017