Maria Isabel diz a Esméria que vai acorrentar Juliana em 'Escrava Mãe'

Foto: Divulgação/Record

Maria Isabel diz a Esméria que vai acorrentar Juliana

Segunda-feira, 4 de julho

Juliana está intrigada, com a máscara na mão. Miguel a observa, escondido. Belezinha surge correndo. Urraca surge no meio do salão, batendo palmas, completamente alterada e empapada de suor. Juliana conversa com Tia Joaquina que acha que o homem da máscara que a pediu para dançar era Miguel. Zé Leão, Tipo Pardo e alguns escravos chegam com Sapião desacordado, muito ferido, em uma maca. Loreto vai até a pensão e encontra Rosalinda desmaiada, Loreto a coloca na cama e Rosalinda volta a si e eles se beijam, apaixonadamente. Urraca continua sendo o centro das atenções no baile, diante dos olhares estarrecidos dos presentes. Quintiliano convida Catarina para conhecer sua fazenda e ela aceita. Tito Pardo alcança Zé Leão e diz que sabe porque Sapião ficou todo machucado e ameaça entregar a luta de escravos a Beatrice. Nestor aguardando, atento, com a espingarda perto dele. Irani frustada num canto, costurando uma meia. Eles ouvem um barulho. Nestor já se alarma e pega sua espingarda. Irani e Nestor estranham quando Belezinha diz que a condessa é negra. Amanhece na vila. Catarina diz que dormiu como uma rainha e adaptada ao novo lar. Catarina desconfia e conversa com Rebeca que se foi vítima de uma armadilha, ao ser convidada a beber a taça de vinho com algum tipo de droga oferecida por Urraca. Urraca está furiosa diante de Rosalinda, que parece surpresa, querendo rir a todo tempo. Urraca não se lembra de nada do que aconteceu. Rosalinda ri e Urraca se incomoda. Sapião sente dor enquanto é examinado por dr. Pacheco. Quintiliano está furioso diante do que ouve de Bá Teixeira que Osório está colocando os escravos para brigar. Almeida diante do dr. Pacheco dissimulado sobre uma possível roda de apostas com escravos. Juliana desconfia de Sapião sobre o que ele falou sobre um acidente. Esmérie ouve Juliana contar que pensa ter visto Miguel no baile e conta a Maria Isabel que fica nervosa. Maria Isabel diz a Esméria que vai acorrentar Juliana para que ela não seja uma ameaça aos seus planos.

Belezinha deduz que o filho de Petúnia é de Almeida

Terça-feira, 5 de julho

Esméria está surpresa diante de Maria Isabel que pensa em colocar a culpa da morte do coronel Custódio em Juliana. Miguel está confuso diante de Maria Isabel, que parece nervosa e eles conversam sobre a aparição no baile. Teresa quer pergunta a Juliana tudo que aconteceu no baile. Osório discute com Bá Teixeira que entregou os negócios dele ao coronel. Quintiliano recebe Catarina e Rebeca. Tomás e Filipa estão presentes. Quintiliano atende a porta e é Beatrice quem chega e fica contrangida diante dele e Catarina. Quintiliano e Beatrice se olham intensamente e Catarina e Tomás percebem o clima. Maria Isabel vai até Loreto e mente sobre o verdadeiro assassino de seu pai. Dr. Pacheco conta a Loreto que Almeida está metido em roda de apostas. Catarina diz a Quintiliano e Beatrice que pretende investir em negócios na vila. Quintiliano mostra o engenho a Catarina que se incomoda ao ver equipamentos de tortura. Osório traz os escravos para que Catarina os vejam. Catarina diz a Quintiliano que já teve muitos escravos, mas que já os libertou antes de se mudar. Os escravos se espantam e se entreolham. Rosalinda não aceita que dr. Pacheco examine suas florzinhas e nem ela. Almeida nervoso, bebe diante de Urraca e Petúnia. Ele diz a Petúnia que não tem certeza se a filha é dele e não quer vê-la nunca mais. Almeida com raiva manda Petúnia pegar o bebê e sair da casa imediatamente. Maria Isabel conta a Esméria que já avisou o capitão Loreto sobre as desconfianças e que precisa que Esméria esconda a arma no quarto de Juliana. Irani volta pra casa arrasada com as humilhações de Almeida e diz que Petúnia está hospedada na casa de Urraca, Belezinha deduz que o filho de Petúnia é de Almeida. Só então eles veem Juliana chegar no local, com o vestido para devolver e se espanta ao ouvir aquilo e pergunta se o senhor Almeida teve filho com outra mulher.

Os soldados prendem Miguel

Quarta-feira, 6 de julho

Juliana acalma Belezinha e diz que não irá contar nada a sua senhora. Petúnia vai até a pensão de Rosalinda com Jasmim nos braços e diz que Almeida a expulsou de casa. Rosalinda e Violeta amparam Petúnia. Juliana caminha pensativa, pelo mesmo local onde encontrara a máscara de Miguel. Tozé conta a Catarina sobre a bebida que é para ela ter bebido na festa. Catarina promete se vingar. Petúnia pensa em entregar a filha em um convento ou na roda dos enjeitados e Rosalinda não deixa. Miguel fala para Maria Isabel que eles vão contar tudo que sabem ao capitão Loreto para ficar livre de uma vez por todas, Maria Isabel se espanta. Juliana visita Sapião e diz que aceita se casar com ele que fica emocionado. Juliana conta tudo sobre o Miguel, e pede que Sapião conte tudo pra ela também inclusive sobre ele ter se machucado daquele jeito. Osório procura Catarina pois ouviu dizer que ela procura fazer negócios na vila. Átila vai até a casa de Almeida e diz que vai assumir o filha e Petúnia. Tereza está nervosa querendo saber o teor da conversa no gabinete. Juliana está indignada diante de Sapião após saber a verdade e pede para ela não contar a ninguém. Miguel anda apressado, levando Maria Isabel pelo braço. Maria Isabel entra, aos trancos, como que empurrada, assustando Loreto. Miguel entra e Loreto fica espantado. Urraca está de um lado para o outro da casa e sente falta do choro do bebê. Miguel está muito revoltado diante de Loreto e Maria Isabel, que está muito aflita. Os soldados prendem Miguel.

Quinta-feira, 7 de julho

Loreto pressiona Maria Isabel para dizer que escrava está com a arma. Almeida discute com Teresa. Genésio diz a Tito Pardo que vai fugir para o quilombo. Urraca vai buscar a neta, mas Rosalinda impede. Irani diz a Nestor que inventou história sobre índio canibal e os dois se beijam. Juliana conta a Teresa que Almeida não é o homem que ela pensa. Urraca e Rosalinda brigam. Catarina fala a Tozé que Osório pode ser útil. Quinitiliano desconfia de Osório. Osório discute com um homem em uma roda de escravos, quando chegam os homens do capitão. Sapião pede ajuda para Tito Pardo para voltar para a senzala. Esméria acorda e procura seu baú. Juliana conta a Teresa como descobriu que o filho de Almeida é de uma meretriz. Petúnia separa Urraca e Rosalinda. Átila se assusta ao ver Miguel na cela. Zé Leão acorda e vê que Esméria está com a arma que matou o coronel. Zé Leão entrega Esméria, junto com a arma, para Loreto, Almeida e Maria Isabel. Tomás diz a Violeta que quer um duelo com Jean Pierre. Miguel conta a Átila que é inocente e que Maria Isabel é sua noiva. Urraca pede para Dália roubar a criança e entregar a ela. Petúnia diz que ela decidirá o destino de sua filha e Rosalinda pede para que ela não faça nenhuma besteira. Tia Joaquina fala para Juliana ir à sala e conta a Teresa que Miguel está vivo. No meio da confusão, Esméria diz que a arma estava com Juliana e Maria Isabel fala que explicará tudo. Átila diz a Petúnia que cuidará dela e da filha. Maria Isabel sai com Loreto para falar sobre a situação e Teresa conta a Juliana que Miguel está vivo. Maria Isabel diz que Esméria é culpada. Tia Joaquina tenta acalmar Juliana. Sapião conta a Tito Pardo que pediu Juliana em casamento. Maria Isabel fala a Esméria que cuidará de tudo e Loreto diz que Miguel será solto. Tia Joaquina conta a Tito Pardo o que aconteceu, Juliana sai angustiada. Juliana segura a máscara de Miguel e começa a chorar. Loreto libera Miguel da cela. Átila abriga Petúnia e sua filha em sua casa. Maria Isabel ameaça Almeida e diz que levará Miguel para dentro da casa. Violeta conta a Dália sobre o duelo de Tomás e Jean Pierre. Rosalina passa mal e Dália chama o Dr. Pacheco. Dr. Pacheco examina Urraca e a questiona sobre práticas com escravos além do trabalho. Esméria fala a Loreto que sabe sobre rodas de escravos. Teresa pergunta a Almeida se ele teve filho com outra mulher. Maria Isabel diz que Juliana não pode sair da senzala sem autorização de Almeida e conta a Beatrice e Tia Joaquina que está noiva de Miguel. Juliana conversa com Sapião e diz que tem algo sério a contar para ele.

Sapião diz que não quer mais se casar com Juliana

Sexta-feira, 8 de julho

Juliana está bastante angustiada diante de Sipião e explica que Esméria tentou jogar a culpa pela morte do coronel Custódio em cima dela. Fora isso, ela revela a Sapião que Miguel está vivo e se diz confusa e pede paciência. Maria Isabel diz a Beatrice que está noiva de Miguel. Loreto está intrigado diante de Esméria, que está dentro da cela. Rosalinda não está bem e Dália corre até a casa de Urraca para chamar o dr. Pacheco. Juliana não se conforma ao ouvir de Tia Joaquina que Miguel está noivo de Maria Isabel. Átila sobserva Jasmim no colo de uma mulher negra, que termina de amamenta-la e a coloca na caminha improvisada enquanto Petúnia dorme. Maria Isabel surpreende Miguel com um beijo. Ele resiste um pouco, mas logo se entrega aos beijos ardentes e meio que desperta e encara Maria Isabel que não entende. Juliana fica possessa e conversa com Miguel sobre o que aconteceu e inventa uma história qualquer. Miguel parece confuso diante de Maria Isabel, que parece emocionada, sofrida. Maria Isabel diz a Miguel que Juliana foi responsável pela perda de um filho que esperava. Beatrice diz a Teresa que Maria Isabel irá se casar com Miguel, quando Juliana entra sem ser percebida e ouve tudo. Teresa fica sem palavras e bastante constrangida ao ver Juliana. Juliana chora no ombro de Teresa que a consola. Quintiliano denuncia a Loreto a fuga de Genésio. Beatrice toma um chá com Catarina.Bá Teixeira é empurrada pra dentro da senzala. Osório entra em seguida e fecha a porta. Ela chora, desesperada, diante da fúria de Osório. Ele desfere um tapa no rosto dela, que cai no chão. Osório já deita sobre ela e começa a tirar a própria roupa. Bá Teixeira chora, sem forças. É quando a porta se abre bruscamente e Genésio entra como fosse empurrado. É Guilherme que capturou Osório. Miguel se ajoelha diante de Maria Isabel e a pede em casamento. Juliana aceita ser esposa de Sapião, que se espanta. Juliana corre e abraça Sipião. Sapião fica frio com Juliana e ela estranha e questiona. Sapião diz que não quer mais se casar com Juliana.