Maria Gadú faz sua mulher chorar no 'Programa do Jô'

Gadú foi entrevistada por Jô Soares. Foto: Bang Showbiz

Maria Gadú levou sua mulher, Lua Leça, às lágrimas na noite dessa quinta-feira, 14, durante o Programa do Jô.

Gadú foi entrevistada por Jô Soares e no meio da conversa com o apresentador ela decidiu se declarar para sua companheira, que estava na plateia.

Ao ser questionada pelo apresentador quem era aquela mulher que estava olhando para eles, a cantora disse: "É a Lua, minha esposa. Estamos juntas há quatro anos. Ela é completamente linda. Eu tenho muito orgulho da nossa relação".

Ao ouvir os elogios da sua companheira, Lua não aguentou e se debulhou em lágrimas. "Ela chora mesmo. Ela é muito sensível", explicou a cantora para Jô Soares, que retribuiu o choro de Lua com um singelo sorriso.

Gadú decidiu assinar um acordo de união estável com Lua em novembro de 2013 num cartório do Rio de Janeiro, no entanto, as duas já estavam morando juntas há alguns anos.

Após a cerimônia, Maria Gadú e Lua receberam os amigos para uma recepção no apartamento da cantora no bairro da Urca, no Rio de Janeiro.