Maria Flor e Fernanda Vasconcellos integram novo elenco de '3%'

Netflix anuncia início das gravações e elenco renovado para segunda temporada de '3%'. Foto: Pedro Saad/Netflix

Quem espera pela segunda temporada da série 3% já pode comemorar: as gravações começam nesta segunda-feira, 17, conforme anunciou a Netflix em suas redes sociais.

Junto com a nova fase, que dá aos habitantes do Continente a chance de passarem pelo Processo rumo ao Maralto, vem um elenco renovado: as atrizes Maria Flor, Fernanda Vasconcellos, Thais Lago, Laila Garin e os atores Bruno Fagundes, Samuel de Assis e Silvio Guindane farão parte da trama.

Na foto divulgada pelo Twitter da Netflix, seguidores se perguntaram se não veriam mais os personagens da primeira temporada, como Joana, interpretada pela atriz Vaneza Oliveira. Mas, no Facebook, ela ainda faz parte do elenco.

Na segunda temporada, um novo processo se aproxima, e Rafael (Rodolfo Valente) e Michele (Bianca Comparato) são parte dos 3%, enquanto Joana (Vaneza Oliveira) e Fernando (Michel Gomes) voltam para o Continente. Preparado para o que está por vir?

