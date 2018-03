Marco Luque estará na próxima temporada de 'Vai que Cola'

Marco Luque será Pasquale Foto: Juliana Coutinho/Divulgação Multishow

No ar semanalmente no programa 'Altas Horas', da Rede Globo, Marco Luque estará na próxima temporada do programa 'Vai que Cola', da Multishow.

Ele vai interpretar o paulista Pasquale, que passa a concorrer com as quentinhas da Dona Jô (Catarina Abdalla) após abrir um pizzaria no Méier, Rio de Janeiro. Paralelamente, ele cria interesse por Velna (Fiorella Mattheis), mas prefere manter a discrição.

Serão 40 episódios transmitidos a partir de outubro.