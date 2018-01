Marcelo Marrom desiste do talk show de Porchat e ganha programa no Multishow

Foto: Juliana Coutinho/Multishow

Foram seis anos batendo na porta, apresentando projetos e ouvindo uma sequência de 'nãos' do Multishow. Mas esse amor platônico de Marcelo Marrom pelo canal passou a ser correspondido e ele, enfim, conseguiu emplacar uma de suas ideias, ganhou um contrato fixo e deve ter um programa para chamar de seu ainda neste ano.

Atualmente no ar como jurado do Prêmio Multishow de Humor, Marrom teve seu talento testado nos programas Queimando a Roda (2014) e no Tá Rindo do Quê? (2016), ambos também veiculados pelo Multishow. Seu desempenho nas duas atrações bastou para que ele se tornasse membro fixo do casting do canal.

"O Christian Machado [diretor de conteúdo do Multishow] sempre me recebeu muito bem e sempre me deu ouvidos, mas nunca havia emplacado nada. Nos programas que participei, eles puderam ver que eu sou bom e que faço boas piadas. Assim que terminei de gravar o Prêmio Multishow de Humor, apresentei outro projeto e eles aprovaram a produção do piloto. Fiquei lisonjeado. Nunca havia passado desta etapa", diz Marrom.

O contrato foi assinado em junho, com duração de um ano. Seu projeto, no entanto, não terá stand-up - gênero que o revelou no universo da comédia - e será totalmente voltado à dramaturgia. "É algo mais complicado, que eu não domino, mas vai ser bacana para eu me testar", garante.

Voo solo. Para assinar com o Multishow, pertencente ao grupo Globo, Marrom precisou deixar outro projeto para o qual havia sido convidado: o novo talk show de Fábio Porchat na Record.

"Foi uma proposta bacana, mas lá eu seria integrante do programa do Porchat. O Multishow me pareceu mais interessante, porque eu não farei participação em um programa, eu terei o meu programa. Acho que terei mais visibilidade", explica.

O piloto de seu novo programa deve ser gravado em breve. Em caso de aprovação, o humorista e o canal irão definir o tamanho da temporada, elenco, data de estreia e o nome da atração.