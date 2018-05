Marcello Antony fará novela em Portugal; outros brasileiros estão no elenco

Marcello Antony Foto: Maurício Fidalgo / Globo / Divulgação

Marcello Antony foi anunciado como um dos atores de Valor da Vida, próxima novela que será transmitida pelo canal português TVI.

Aos 53 anos de idade, seu trabalho mais recente na Globo havia sido em Malhação: Viva a Diferença, como o diretor Edgar, em 2017.

Recentemente, Antony vinha postando algumas fotos em seu Instagram tiradas em uma viagem ao continente europeu, passando por países como Inglaterra e França.

No elenco, além de artistas portugueses, estão outros nomes conhecidos do público, como Thiago Rodrigues (Malhação, Páginas da Vida, Além do Horizonte, entre outros trabalhos) e Carolina Kasting (O Profeta, Malhação, Além do Tempo). Há também outra brasileira presente, a atriz Thaiane Anjos.

"Vamos contar mais uma história... Feliz e orgulhoso. Estou no elenco da próxima novela da Maria João Costa", comemorou Thiago, que fará sua segunda novela na emissora.

Carolina também se manifestou em seu Instagram: "'Que bons ventos te levem e te tragam de volta'. Afinal, Portugal é logo ali! E cada vez mais o horizonte se abre e a gratidão pela vida se intensifica."Confira o vídeo com o anúncio do elenco abaixo: