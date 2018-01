Mão de Luva rouba o livro de Tiradentes em 'Liberdade, Liberdade'

Simão e Mão de Luva Foto: Divulgação/Imprensa Globo

Tiradentes e Virgínia conversam sobre a independência brasileira​

Segunda-feira, 11 de abril

Maia/Vendek entrega um livro a Tiradentes em sigilo. Tiradentes escapa de um atentado. Tiradentes e Gonzaga escondem o livro. Rubião entrega um saco de ouro a Antônia, que o esconde, sem perceber que é observada por Joaquina. Mão de Luva rouba o livro de Tiradentes. Antônia processa Tiradentes e resgata Santina. A rainha Maria I exige que se executem os brasileiros que tramam contra a Coroa portuguesa. Tiradentes e Virgínia conversam sobre a independência brasileira. Capitão Tolentino apreende Rubião e Tiradentes. Tiradentes é condenado à morte. Joaquina testemunha o enforcamento de Tiradentes.

André alerta o pai sobre a ida da Coroa Portuguesa para o Brasil​

Terça-feira, 12 de abril

Raposo afasta Joaquina da multidão e a leva para Vila Rica. Mão de Luva sequestra a menina. Raposo tenta render Mão de Luva e Joaquina é ameaçada por Ascenção. Rubião mata Antônia. Mão de Luva exige que Raposo pague um resgate por Joaquina. Antes de morrer, Antônia pede a Raposo para cuidar de Joaquina. Maia/Vendek e Virgínia ajudam Raposo a preservar a vida de Joaquina, que ganha um novo nome: Rosa. Há uma passagem de tempo. Joaquina/Rosa aprende a lutar com Raposo. André alerta o pai sobre a ida da Coroa Portuguesa para o Brasil. Joaquina/Rosa e André se preparam para voltar ao Brasil.

Quarta-feira, 13 de abril: Não será transmitida

Rubião e Joaquina/Rosa simpatizam um com o outro​

Quinta-feira, 14 de abril

Raposo, Joaquina/Rosa, André e Bertoleza chegam ao Brasil. Mão de Luva e Simão rendem Raposo, mas Joaquina/Rosa consegue reverter a situação. Mão de Luva reconhece Joaquina/Rosa. Xavier e Joaquina/Rosa se interessam um pelo outro e Branca sente ciúmes do noivo. Dionísia assedia Saviano e Luanda se incomoda. Rubião e Joaquina/Rosa simpatizam um com o outro. Dionísia castiga Luanda e Saviano. Raposo pede que Joaquina/Rosa se contenha na frente de Rubião. Gaspar e seus comparsas rendem Xavier e Joaquina/Rosa o defende.

Omar se envolve em uma briga com Malveiro e Xavier o ajuda

Sexta-feira, 15 de abril

Joaquina/Rosa exige que Xavier não se aproxime para não descobrir sua identidade. Raposo se desespera com o comportamento da filha. Omar se envolve em uma briga com Malveiro e Xavier o ajuda. Rubião se insinua para Joaquina/Rosa. Brites afirma a Xavier que o casamento com Branca ajudará sua família. Joaquina/Rosa se revolta contra os maus tratos de Dionísia a Luanda e Saviano. Omar confirma a Rubião que trabalhará secretamente para capturar os revolucionários. Xavier visita o bordel de Virgínia e encontra Omar. Luanda se recusa a servir Bertoleza. Rubião e Xavier se enfrentam por causa de Joaquina/Rosa.