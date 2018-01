Alina e Uodson voltam para casa em 'Malhação'

Foto:

Alina e Uodson voltam para casa​

Segunda-feira, 25 de abril

Samurai se irrita com Filipe, que se surpreende com o comportamento do empresário. Ciça incentiva Tito a confrontar Samurai. Rodrigo se aproxima de Luciana, mas Roger atrapalha a conversa dos dois. Samurai confirma para Tito que Pedro lhe deve dinheiro. Thayná e BB desconfiam da carência de Krica. Alina e Uodson voltam para casa. Thayná e BB ajudam Krica a se reconciliar com Glauco e Cleiton. Samurai pede que Filipe mantenha a discussão entre eles em segredo. Roger pressiona Flávia a ajudá-lo a manter Rodrigo afastado de Luciana. Nanda fica intrigada com o silêncio de Filipe sobre a conversa com Samurai. Filipe pede demissão da loja de Samurai. Tito pede para conversar com Ana.

Roger e Flávia tramam para que Rodrigo e Luciana briguem novamente​

Terça-feira, 26 de abril

Ana pede que Tito se afaste dela. Samurai ameaça Filipe. Cleiton ajuda Uodson com a mudança para a casa de Monique e Alina se incomoda. Filipe promete a Samurai que guardará segredo sobre as entregas que o empresário lhe pediu para fazer. Rodriguinho passa mal e Tito liga para Ana. Nanda estranha o pedido de demissão de Filipe. Monique se irrita com Uodson. Ana conforta Ciça e agradece o aviso de Tito. Nanda discute com Filipe. Lívia estranha o mau humor dos professores e Luciana explica que os salários estão atrasados. Roger e Flávia tramam para que Rodrigo e Luciana briguem novamente. Luciana acredita ter caído em uma armação de Flávia. Rodrigo aceita namorar Flávia. Luciana recebe uma mensagem de Pedro.

Beto descobre que Pedro enviou uma mensagem para Luciana​

Quarta-feira, 27 de abril

Tito tem esperança de encontrar Pedro. Monique aceita ceder o quarto para Alina e Uodson. Rodrigo comenta com Roger que está em dúvida sobre o namoro com Flávia. Uodson leva café da manhã na cama para Alina e acaba com os produtos da despensa da casa. Roger se irrita com Flávia. Tito confessa a Uodson o receio de que Pedro não queira vê-lo. Alina e Krica se reencontram. Menelau e os professores se preocupam com a falta de pagamento. Bia e Rubem se desentendem. Vera ouve quando Luciana conta a Lívia sobre a suposta mensagem de Pedro. Samurai explica a demissão de Filipe para Nanda. Ciça insinua que sabe da paixão de Tito por Ana. Marina afirma a Bia que entende a situação financeira da família. Beto descobre que Pedro enviou uma mensagem para Luciana. Pedro observa Luciana e Tito.

Flávia beija Rodrigo para provocar Luciana​

Quinta-feira, 28 de abril

Tito desiste de esperar por Pedro e vai embora com Luciana. Luciana recebe uma nova mensagem de Pedro, exigindo que ela o encontre sozinha. Filipe visita Nanda durante o expediente e Samurai implica com o rapaz. Ana percebe que Tito está pensativo. Flávia beija Rodrigo para provocar Luciana. Rodrigo acredita que Luciana não gosta mais dele. Alina e Uodson tentam chegar a um acordo para uma boa convivência na casa de Monique. Luciana confirma para Beto que tinha recebido mensagem de Pedro. Jéssica incentiva Luan a sair com Thayná. Thayná agradece Jéssica e beija Luan. Ana descobre que Tito acusa João de ter sido um traficante. Pedro aparece para Luciana.

Ciça afirma a Tito que Samurai é responsável pela fuga de Pedro​

Sexta-feira, 29 de abril

Pedro garante a Luciana que não pode lhe contar a verdade sobre o sumiço e diz que precisa proteger Tito e a mãe. Ana se revolta contra Tito, que reafirma a paixão por ela. Filipe ajuda Nanda na loja de Samurai sem que o empresário perceba. Samurai promove Nanda a gerente da loja. Luciana revela a Tito que encontrou Pedro e diz que o menino contou que está fugindo. Samuel anuncia que Júlia participará de uma nova turma, que reunirá os melhores alunos do colégio. Luan agradece Jéssica por tê-lo aproximado de Thayná. Tito revela a Ilza que Pedro apareceu. Ciça afirma a Tito que Samurai é responsável pela fuga de Pedro. Rodrigo questiona se Ana conhece Tito.