Luciana impede que Ana entre na casa de Samurai em 'Malhação'

Luciana impede que Ana entre na casa de Samurai

Segunda-feira, 20 de junho

Samurai despista Luciana. Luan pede um tempo para Jéssica. Pedro questiona Samurai sobre o desaparecimento de Ciça. Krica, Glauco e Idelfonso lamentam a situação do Leal Brazil. Luciana acredita nas falsas pistas de Samurai e conta a Lívia que o empresário encontrava Ciça durante a gravidez. Bia revela a Rubem que pensa em aceitar um trabalho fora de sua área de atuação. Monique apresenta o namorado, Marcos, a Alina e Uodson. Jéssica procura Tainá. Luciana impede que Ana e Lívia entrem na casa de Samurai.

Roger se enfurece ao ver Rodrigo com Luciana

Terça-feira, 21 de junho

Júlia, Filipe e Beto se dividem para estudar com Arthur. Sueli e Jorge aconselham Luciana sobre a postura em relação ao novo emprego. Rodrigo agradece a atitude de Luciana com Ana e Lívia. Roger se enfurece ao ver Rodrigo com Luciana. Bia não desiste de procurar um novo emprego. Alina e Uodson se incomodam com o comportamento de Monique e Marcos. Samurai encontra um brinco no carrinho de Rodriguinho e questiona Luciana.

Tito pressiona Ana a falar sobre seus sentimentos

Quarta-feira, 22 de junho

Jéssica prova para Samurai que o brinco encontrado com Rodriguinho era dela. Arthur promete a Júlia, Filipe e Beto que se esforçará para estudar. Ana e Miguel tentam evitar as discussões sobre Rodriguinho. Rodrigo tenta se reaproximar de Luciana. Vanda acredita que Uodson e Alina estejam com problemas em casa. Luciana desconfia do comportamento de Roger em relação a Rodrigo e pede a ajuda de Lívia. Arthur sofre um acidente e Jorge o socorre. Tito pressiona Ana a falar sobre seus sentimentos por ele.

Tito ajuda Ana a investigar mensagem de Ciça

Quinta-feira, 23 de junho

Ana nega a atração por Tito. Alina e Uodson contam sobre Marcos para Vanda. Arthur se recupera do acidente. Tito desconfia quando Samurai diz que trabalhará com Pedro à noite. Luciana trama um plano para desmascarar Roger, com o apoio de Lívia e Rodrigo. Tito ajuda Ana a investigar uma mensagem de Ciça. Roger convoca Flávia para impedir a suposta reaproximação de Luciana e Rodrigo. Monique exige que Alina e Uodson devolvam seu quarto. Rodrigo e Luciana confrontam Flávia.

Luciana e Rodrigo se beijam

Sexta-feira, 24 de junho

Flávia acusa Roger de ser o mentor das armações e implora o perdão de Rodrigo. Tito consegue uma pista sobre a suposta mensagem de Ciça. Rodrigo e Luciana se reaproximam. Rodrigo desfaz a amizade com Roger. Alina e Uodson pedem para morar com Vanda. Flávia se recusa a lutar com Roger. Marcos questiona se Alina e Uodson se mudarão por causa dele. Tito e Ana concluem que a mensagem não foi enviada por Ciça. Luciana e Rodrigo se beijam.