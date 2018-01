Miguel discute com Tito em 'Malhação'

Foto: Reprodução/Globo

Miguel discute com Tito​

Segunda-feira, 18 de julho

Tito percebe que foi enganado por Samurai. Luciana disfarça e expulsa Rodrigo na frente de Samurai. Arthur decide acompanhar Roger. Tito questiona o trabalho de Pedro. Samurai intriga Miguel contra Ana. Pedro foge de Tito. Roger pressiona Arthur. Jorge e Sueli reclamam da ausência de Luciana. Lívia e Rodrigo falam de Miguel para Ana. Arthur finge um desmaio. Krica avisa a Glauco e Cleiton que está grávida. Samurai intimida Roger. Roger ouve quando Rodrigo e Luciana marcam um encontro. Miguel discute com Tito. Samurai vê Rodrigo e Luciana se beijando.

Samurai chega à casa de Rodrigo com Luciana

Terça-feira, 19 de julho

Miguel ofende Ana. Samurai promete para si mesmo que vai se vingar de Luciana e Rodrigo. Cleiton fica animado com a notícia de que vai ser pai, e Glauco se irrita. Pedro afirma a Samurai que não sabia que Rodrigo e Luciana haviam reatado o namoro. Krica tem dúvidas sobre a paternidade do bebê. Samurai oferece uma festa de noivado para Nanda e Filipe. Roger exige que Arthur pague uma parte da dívida. Ana decide ficar com Tito. Filipe teme que Samurai queira usar a festa para atacar Rodrigo. Júlia tenta convencer Arthur a voltar para a escola. Ana conta para os filhos que ela e Tito estão juntos. Samurai chega com Luciana e o filho à casa de Rodrigo.

Samurai obriga Luciana e Rodrigo a anunciarem o namoro

Quarta-feira, 20 de julho

Samurai revela que descobriu sobre o namoro de Rodrigo e Luciana e sugere uma trégua. Júlia beija Arthur. Samurai convida a família de Rodrigo para ir à festa no sítio. Júlia faz um acordo com Arthur. Cleiton tenta convencer Glauco a desistir de descobrir quem é o pai do filho de Krica. Pedro desconfia das intenções de Samurai. Rubem afirma que Miguel foi o responsável pelo fim do casamento dele com Ana. Ana convence Tito a pegar as chaves da loja de Samurai com Pedro. Todos chegam ao sítio para a festa de Nanda e Filipe. Tito pega a chave da Radical Total, sem que Pedro perceba. Samurai obriga Rodrigo e Luciana a anunciarem a volta do namoro aos amigos. Flávia encontra Roger dormindo no parque dos skates. Ana e Tito entram na Radical Total. Samurai manda alguns capangas vigiarem a loja. Ana encontra um caderno com anotações de Samurai.

Nanda e Filipe ficam noivos

Quinta-feira, 21 de julho

Ana fotografa o caderno de Samurai. Glauco deixa a festa, e Krica e Cleiton vão atrás dele. Os capangas de Samurai entram na Radical Total. Samurai repreende Luan e Tainá por tentarem abrir uma porta trancada no sítio. Rodrigo e Luciana conversam sobre as intenções de Samurai. Miguel sofre por causa de Ana. Krica e Cleiton contam a verdade para Glauco. Nanda e Filipe ficam noivos. Rodrigo e Luciana voltam sozinhos para casa. Ana se preocupa com os filhos. Pedro ouve Samurai denunciar o carro de Rodrigo para a polícia e tenta alertá-lo. Arthur chega cedo à escola e Júlia se surpreende. Um carro de polícia para Rodrigo. Ana vai à delegacia para encontrar o filho. Miguel afirma ao delegado que o conteúdo ilícito encontrado no carro é dele.

Krica descobre que está grávida de gêmeos

Sexta-feira, 22 de julho

O delegado percebe a intenção de Miguel e o repreende. Pedro critica Samurai por ter tentado incriminar Rodrigo. Miguel pede a Ana para voltar para casa. Nanda e Filipe têm a primeira noite no novo apartamento. Samurai tenta provocar Rodrigo. Ana dispensa Miguel. Samurai vai à casa de Luciana. Filipe percebe que deixou a carteira no sítio de Samurai. Glauco decide dividir a paternidade do filho de Krica com Cleiton. Tito confronta Samurai. Arthur estuda com Júlia. Pedro defende Tito de Samurai. Krica vai ao médico com Cleiton e Glauco e descobre que está grávida de gêmeos. Samurai entra no quarto secreto.