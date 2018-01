Tito confidencia a Luan o interesse por Ana em 'Malhação'

Foto:

Tito confidencia a Luan o interesse por Ana​

Segunda-feira, 18 de abril

Ana pergunta a Tito se ele conhece seus filhos. Selminha e Alina trocam provocações. Roger convence Flávia a colocar o chaveiro que Rodrigo deu para Luciana entre os pertences de Tito. Luciana percebe que perdeu o chaveiro. Júlia e Arthur se desafiam. Lívia convida Vera para ir à praia com ela e Beto. Roger desabafa a raiva de Rodrigo para Marquinhos. Tito confidencia a Luan o interesse por Ana. Ana discute com Miguel. Menelau comemora a permanência de Camila no Leal Brazil. Roger manipula Luciana contra Rodrigo. Alina flagra Uodson com Selminha. Rodrigo vê o chaveiro de Luciana no hostel.

Ana promete ajudar Ciça a afastar Samurai​

Terça-feira, 19 de abril

Rodrigo decide esperar por Tito para perguntar sobre o chaveiro de Luciana. Alina decide deixar a casa de Marilu. Roger insinua para Luciana que Rodrigo e Flávia tinham um caso. Ana promete ajudar Ciça a afastar Samurai e pede que Tito impeça a entrada do empresário no quarto da moça. Samurai enfrenta Tito. Uodson exige que Marilu e Selminha o ajudem a encontrar Alina. Bia e Rubem se preocupam com a situação financeira. Vera se incomoda com o comportamento de Lívia. Jéssica sugere que Luan se aproxime de Thayná. Uodson e Alina fazem as pazes. Luciana decide procurar Flávia. Glauco e Cleiton armam para que Krica volte a falar com eles. Samurai ameaça Ana.

Ana exige que Samurai e Ciça lhes contem a verdade sobre a relação​

Quarta-feira, 20 de abril

Ana exige que Samurai e Ciça lhes contem a verdade sobre a relação. Luciana confronta Flávia sobre Rodrigo. Luciana afirma a Nanda que esquecerá Rodrigo. Flávia confessa a Roger que não confirmou para Luciana que tinha um caso com Rodrigo. Jéssica tenta aproximar Luan de Tainá. Bia e Rubem anunciam à família que precisarão economizar. Lívia sugere que Rodrigo converse com Luciana. Ana e Miguel não conseguem se entender. Luan e Tainá passeiam juntos. Rubem e Bia discutem. Roger faz insinuações contra Luciana para Rodrigo. Tito defende Ana de Samurai.

Glauco e Krica se reaproximam​

Quinta-feira, 21 de abril

Tito enfrenta Samurai e Ana o agradece. Luciana teme o encontro com Rodrigo na volta às aulas. Os professores do Leal Brazil cobram de Menelau uma posição quanto ao pagamento. Monique pensa na possibilidade de começar uma greve. Roger arma contra Rodrigo e envia flores para Luciana. Lívia confessa a Luciana que mudou de comportamento para afastar Vera de Beto. Ana diz a Miguel que está incomodada com as atitudes dele. Glauco e Krica se reaproximam. Luciana desconfia de Roger. Ana questiona Tito sobre Samurai. Filipe confessa a Nanda que está com medo de fazer a entrega exigida por Samurai. Filipe é ameaçado pelos clientes de Samurai. Tito beija Ana.

Roger insinua a Rodrigo que Luciana o traiu com Tito​

Sexta-feira, 22 de abril

Tito declara que está apaixonado por Ana, que se afasta do rapaz. Filipe cede às ameaças dos clientes e se desespera com a possível reação de Samurai. Roger insinua a Rodrigo que Luciana o traiu com Tito. Glauco provoca Krica. Samurai se desculpa com Tito e pede que o amigo fique atento às movimentações de Ciça e Rodriguinho. Krica tenta se aproximar de Thayná e BB. Samurai cobra de Nanda notícias sobre Filipe. Ana revela a Bia que Tito a beijou. Rodrigo e Luciana discutem. Ciça revela a Tito que Pedro devia dinheiro a Samurai quando desapareceu. Samurai ameaça Filipe.

