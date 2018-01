Miguel e Samurai propõem internar Ciça em 'Malhação'

Samurai pode ser pai do filho de Ciça. Foto: Divulgação/Rede Globo

Miguel e Samurai propõem internar Ciça

Segunda-feira, 16 de abril

Por causa de Samurai, Ciça fica fora de si e quase é atropelada. Tito alerta Ana sobre o estado de Ciça. Samurai tenta convencer a família de Ana de que Ciça está em surto. Jéssica e Beto descobrem a verdade sobre o novo emprego de Filipe. Rodrigo sente ciúmes de Roger com Luciana. Jéssica se incomoda com o namoro de Luan e Tainá e Cleiton provoca a menina. Miguel e Samurai propõem internar Ciça. Filipe revela para Nanda seu novo emprego. Nanda sugere que Filipe se vingue das chantagens de Arthur. Para não ser internada e afastada de Rodriguinho, Ciça aceita se mudar para a casa de Samurai.

Samurai ameaça Ciça e ela cede às suas condições

Terça-feira, 17 de abril

Ciça cede às condições de Samurai e Ana desconfia. Ciça afirma para Ana que deseja ficar com Samurai. Júlia tenta incentivar Arthur a estudar. Ana se recusa a acreditar em Ciça e acaba discutindo com Miguel. Samurai aconselha Tito a se afastar de Ana. Roger sugere a Luciana que se mantenha distante de Rodrigo. Todos estranham a repentina união de Ciça, Samurai e Rodriguinho. Júlia garante para Filipe e Nanda que fará Arthur estudar. Jéssica sente ciúmes de Luan com Tainá. Pedro confidencia a Ciça que também é refém de Samurai.

Pedro tenta se aproximar de Ciça e Samurai o ameaça

Quarta-feira, 18 de abril

Ciça pede que Pedro se afaste dela. Vanda sente falta de Uodson. Ana confronta Ciça sobre Samurai, mas a menina sustenta a versão de que está com o rapaz por vontade própria. Samurai revela para Ana e Ciça que já providenciou o exame de DNA de Rodriguinho. Jéssica aceitar sair com Luan e Tainá. Filipe pensa em trabalhar na lanchonete com Jéssica e Jorge o apoia. Glauco e Cleiton incentivam Krica a se candidatar à vaga de garçonete. Filipe perde o emprego para Krica. Tito conforta Ana e Rodrigo questiona a mãe. Pedro tenta se aproximar de Ciça e Samurai o ameaça.

Ciça foge para o aeroporto com Rodriguinho

Quinta-feira, 19 de abril

Samurai insiste que Pedro deve vigiar Ciça. Rodrigo confronta Tito e Ana repreende o filho. Flávia se apresenta para Ana. Samurai pensa em viajar com Ciça e Rodriguinho. Ciça foge para o aeroporto com Rodriguinho. Luciana pede que Roger tente se divertir com amigos. Cleiton tenta ensinar Krica a trabalhar. Luan e Jéssica dançam juntos, observados por Tainá. Ana fala com Rodrigo sobre Tito e Miguel ouve. Roger se insinua para Luciana. Samurai surpreende Ciça e Rodriguinho no aeroporto.

Jéssica questiona Luciana sobre Roger​

Sexta-feira, 20 de abril

Ciça deixa o aeroporto com Samurai. Luciana ensina Roger a dançar forró. Samurai agride Ciça e a ameaça. Rubem e Flávia preparam Rodrigo para o campeonato de taekwondo. Beto treina com Filipe e Arthur para a luta. Tito avisa a Ana que Samurai viajou com Ciça e Rodriguinho. Glauco e Cleiton se incomodam com a performance de Krica na lanchonete. Lívia se preocupa com Beto por causa do campeonato. Jéssica questiona Luciana sobre Roger. Lívia leva equipamentos de treino para Beto, mas Sandra insiste em pagar pelo aluguel do material. Rodrigo recebe uma mensagem de Ciça e Miguel exige que Ana se afaste da menina.