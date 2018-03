Rodrigo beija Luciana​ em 'Malhação'

Foto: Divulgação/Rede Globo

Rodrigo beija Luciana​

Segunda-feira, 13 de junho

Ana se esconde de Samurai, mas reconhece o violão de Ciça na casa do rapaz. Luciana enfrenta Flávia, e Rodrigo fica a seu lado. Alina se revolta contra Uodson ao vê-lo com Piedad e expulsa o marido de casa. Miguel chega na festa do Leal Brazil e estranha a ausência de Ana. Pedro e Tito discutem e Ilza lamenta a desunião dos irmãos. Luan diz para Jéssica que a namoraria caso os dois não fossem amigos. Miguel se aproxima de Monique. Nanda aconselha Jéssica a beijar Luan. Rodrigo beija Luciana. Tito pede que Samurai permita que Ana veja Rodriguinho.

Samurai ameaça Ana

Terça-feira, 14 de junho

Samurai diz para Tito que deixará Ana ver Rodriguinho, caso a publicitária pare de acusá-lo. Piedad chantageia Uodson. Luciana diz para Rodrigo que não sabe se pode confiar nele. Ana recusa a proposta de Samurai e garante a Tito que encontrará Ciça. Em um impulso de raiva e ciúmes, Jéssica sabota o e-mail de Tainá. Max se diverte em sua festa de aniversário, e Bia e Rubem agradecem a Sueli e Jorge. Luan vê o suposto e-mail de Tainá para Jéssica. Samurai ameaça Ana.

Ana e Rodrigo enfrentam Samurai

Quarta-feira, 15 de junho

Ana e Rodrigo enfrentam Samurai. Cleiton acredita que o filho de Piedad é seu e Uodson desconfia. Luan se revolta contra Tainá. Samurai ameaça entregar à Polícia o registro da invasão de Ana a seu sítio. Piedad passa mal e Alina e Uodson a amparam. Cleiton pede ajuda financeira a Krica e Glauco para seu suposto filho com Piedad. Tainá conta para Jéssica que Luan terminou o namoro. Vanda e Uodson desmascaram Piedad. Luciana se oferece para trabalhar como babá de Rodriguinho. Miguel revela a Ana que o vídeo da invasão à casa de Samurai foi divulgado na internet.

Samurai contrata Luciana como babá

Quinta-feira, 16 de junho

Tainá pede que Jéssica converse com Luan. Monique expulsa Alina e Uodson de casa para ter um encontro misterioso. Tito pede que Samurai retire o vídeo da invasão de Ana da internet. Bia avisa a Rubem que terá uma entrevista de emprego. Ana agradece o apoio de Tito. Uodson desconfia do comportamento de Monique. Luciana discute com Rodrigo e Samurai vê. Jéssica confessa a Luan que foi ela quem sabotou o e-mail de Tainá. Samurai contrata Luciana como babá de Rodriguinho, mas proíbe a família de Rodrigo de se aproximar da criança.

Jéssica confessa para Luan que está apaixonada

Sexta-feira, 17 de junho

Luciana fecha um acordo com Samurai. Luan se revolta contra Jéssica. O namorado de Monique deixa sua casa sem que Uodson e Alina percebam. Tainá se recusa a reatar o namorado com Luan, já que ele não confiou em sua palavra. Tainá enfrenta Jéssica. Bia sugere que Rubem procure um novo emprego. Samuel alerta Arthur de que ele pode perder sua vaga na turma de alunos avançados. Alina desconfia de que Monique esteja namorando. Jéssica confessa para Luan que é apaixonada por ele. Luciana confronta Samurai sobre Ciça.