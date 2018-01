Alina e Uodson pensam em morar juntos em 'Malhação'

Foto: Reprodução/Globo

Alina e Uodson pensam em morar juntos

Segunda-feira, 11 de julho

Luciana estranha o comportamento de Samurai em relação a Roger. Ana afirma a Tito que sofre com o fim do casamento. Roger propõe conseguir mais clientes para Samurai. Jéssica e Júlia se espantam com comportamento incomum de Arthur. Alina e Uodson pensam em encontrar um lugar para morar sozinhos. Tito decide pedir demissão do emprego, mas Ana o impede. Luan sugere dividir as tarefas de casa. Rubem alerta Miguel para a possibilidade de o amigo perder o amor de Ana. Ana beija Tito.

Tito declara seu amor por Ana​

Terça-feira, 12 de julho

Tito questiona os sentimentos de Ana. Uodson e Alina decidem ficar na casa de Vanda e dividir as tarefas domésticas. Luciana tenta se aproximar de Roger. Samurai diz a Rodrigo que Ana e Tito estão envolvidos. Glauco, Alina e Krica convencem Samuel a deixar que os alunos do Leal Brazil assistam às aulas no Dom Fernão. Tito declara seu amor por Ana. Rubem aconselha Miguel a procurar Ana. Ana dá um ultimato em Miguel. Roger revela a Samurai que Luciana reatou o namoro com Rodrigo.

Miguel vai embora de casa

Quarta-feira, 13 de julho

Samurai expulsa Roger da loja. Miguel vai embora e Ana afirma que não haverá uma nova chance para o casamento deles. Rodrigo comenta com Lívia o que Samurai lhe disse sobre Ana e Tito. Miguel garante a Rodrigo e Lívia que Ana voltará para ele. Filipe descobre por Jéssica que Nanda quer alugar um apartamento. Nanda convida Filipe para morar com ela. Rodrigo e Luciana cuidam de Rodriguinho quando Samurai chega. Ana e Tito ficam juntos.

Ana diz a Miguel que está com outra pessoa​

Quinta-feira, 14 de julho

Rodrigo consegue se esconder de Samurai, que pede desculpas a Luciana. Nanda pressiona Filipe a decidir se quer morar com ela. Ana e Lívia admiram fotos antigas da família. A banda Curto Circuito se apresenta em um programa de televisão. Krica se culpa pelo desânimo de Cleiton. Menelau anuncia que o Leal Brazil foi interditado. Filipe pede Nanda em noivado. Ana revela a Miguel que está envolvida com outra pessoa. Rodrigo e Luciana procuram Pedro.

Samurai flagra Rodrigo na porta de Luciana

Sexta-feira, 15 de julho

Ana expulsa Miguel de casa. Samurai ameaça Tito. Alunos e professores se emocionam com o fechamento do Leal Brazil. Samuel sugere que o Dom Fernão absorva os alunos do Leal Brazil. Ana comenta com Tito que Miguel quer voltar para casa. Miguel pede ajuda a Rodrigo e Lívia para convencer Ana a reatar o casamento. Cleiton exige que Krica decida entre ele e Glauco. Nanda e Filipe oficializam o noivado. Samurai flagra Rodrigo na porta da casa de Luciana. Tito conclui que sua prisão foi uma armação de Samurai.