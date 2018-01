Samurai e Ciça trocam ofensas e ameaças em 'Malhação'

Foto: Divulgação/GShow

Samurai e Ciça trocam ofensas e ameaças

Segunda-feira, 11 de abril

Samurai e Ciça trocam ofensas e ameaças. Tito se insinua para Ana. Nanda tenta consolar Luciana, que sofre com o fim do namoro com Rodrigo. Krica envia mensagens para Erick, sem saber que é um perfil criado por Glauco e Cleiton. Vera se aproxima de Beto e Lívia se incomoda. Nanda decide vender lingeries para ajudar a pagar o conserto da motocicleta de Samurai e Filipe teme a reação do chefe. Luciana pede para conversar com Rodrigo e Sueli e Jorge se preocupam. Miguel discute com Ana por causa de Ciça e Rodriguinho. Luciana e Rodrigo se encontram. Ciça afirma que pode encontrar Pedro e propõe que Tito a ajude a se livrar de Samurai.

Krica descobre que Erick era uma invenção de Cleiton e Glauco​

Terça-feira, 12 de abril

Ciça garante a Tito que Samurai sabe o que aconteceu com Pedro. Miguel se recusa a deixar que Rodriguinho tenha o nome da família sem comprovar que o menino é seu neto, e Ana se decepciona com o marido. Luciana não consegue convencer Rodrigo a reatar o namoro. Júlia e Arthur fazem programas juntos. Uodson e Alina voltam de viagem e visitam Vanda. Tito revela a Samurai a proposta de Ciça, mas o empresário despista o rapaz. Bia, Rubem e as crianças chegam das férias. Henrique e Camila discutem. Krica descobre que Erick era uma invenção de Cleiton e Glauco. Ciça desafia Samurai. Henrique conversa com Marisa. Luciana vê Rodrigo dançando com Flávia.

Rodrigo visita Ciça e enfrenta Samurai​

Quarta-feira, 13 de abril

Jéssica convence Luciana a se divertir na festa. Marisa pede que Henrique guarde em segredo a revelação que fez. Roger vê Rodrigo com Flávia e promete se vingar do amigo. Samurai cobra a dívida de Filipe e Nanda pelo dano na moto. Roger desabafa com Luciana. Miguel e Ana discutem mais uma vez. Rodrigo visita Ciça e enfrenta Samurai. Tito conforta Luciana, que sofre por causa de Rodrigo. Roger arma para que Rodrigo veja Luciana e Tito juntos. Camila desconfia de que Henrique esteja guardando um segredo. Marisa revela a Márcia, Luiz e Camila que é soropositiva. Tito reencontra Ana.

Samurai questiona Tito sobre Ana

Quinta-feira, 14 de abril

Tito e Ana conversam. Roger revela para Flávia o plano contra Rodrigo. Alina sofre com a viagem para conhecer a família de Uodson. Jorge e Sueli tentam animar Luciana. Flávia leva Rodrigo para a praia. Nanda sugere que Filipe peça um empréstimo a Samurai. Luciana flagra Rodrigo e Flávia se beijando. Alina conhece Selminha e confronta Uodson sobre a relação dele com a menina. Samurai propõe que Filipe faça trabalhos extras para pagar a dívida. Sem querer, Lívia provoca um acidente com Vera. Tito se incomoda ao saber que Ana visita Ciça. Márcia e Luiz pedem desculpas a Marisa, Henrique e Camila. Samurai questiona Tito sobre Ana.

Samurai orienta Filipe a fazer entregas de pacotes misteriosos para ele​

Sexta-feira, 15 de abril

Samurai revela a Tito que Ana é mãe de João e Rodrigo. Alina flagra Uodson com Selminha e repreende o marido. Flávia beija Rodrigo novamente. Roger inventa para Rodrigo que Luciana e Tito ficaram juntos. Ana desconfia do comportamento de Tito. Alina enfrenta Selminha. Samurai orienta Filipe a fazer entregas de pacotes misteriosos para ele. Roger pede a ajuda de Flávia para fazer Rodrigo sofrer. Filipe comenta com Nanda que estranhou o local da entrega que fez para Samurai. Orientada por Roger, Flávia furta o chaveiro que Luciana ganhou de Rodrigo. Ana se interessa em conhecer mais sobre Tito.