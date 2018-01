Samurai ameaça Ciça em 'Malhação'

Foto: Globo/Reprodução

Samurai ameaça Ciça

Segunda-feira, 2 de maio

Luciana tem a ideia de fazer um evento com aulas abertas com professores dos colégios Leal Brazil e do Dom Fernão. Nanda provoca Jéssica ao ver uma foto de Luan com Thayná. Eneida, Rubem e Monique reclamam com Menelau sobre os salários atrasados. Tito confronta Samurai sobre o afastamento de Pedro. Vera pede para integrar a banda de Beto e Lívia se incomoda. Samurai ameaça Ciça. Miguel decide procurar Tito para falar sobre João. Rodrigo tenta beijar Luciana, e Flávia os interrompe. Samurai questiona Luciana sobre o encontro com Pedro.

Miguel vê Ana conversando com Tito

Terça-feira, 3 de maio

Jéssica revela a Arthur que Júlia não teve coragem de dizer que mudará de turma na escola. Ana pede que Miguel a espere conversar com Ciça antes de procurar Tito. Samurai manda Pedro voltar para a família. Beto deixa claro para Vera que ama Lívia. Arthur se magoa com Júlia. Nanda se inscreve no campeonato de Matemática. Ciça garante a Ana que João não traficava drogas e confessa que desconfia de que Samurai tenha armado contra Tito. Miguel surpreende Ana conversando com Tito. Pedro reaparece durante o evento.

Ana decide denunciar Samurai

Quarta-feira, 4 de maio

Todos comemoram a volta de Pedro, que insinua que foi embora por causa do desentendimento com Rodrigo. Miguel pressiona Tito e Ana defende o rapaz. Arthur e Júlia retomam a amizade. Uodson falha ao tentar consertar a pia da casa de Monique. Luan desmarca um programa com Jéssica por causa de Thayná e Vanda alerta o filho. Samuel propõe que Arthur faça um teste para ficar na sala de Júlia. Pedro se recusa a visitar Ilza e Tito se revolta. Ana decide ir à polícia com Ciça denunciar Samurai.

Rodrigo tenta reatar namoro com Luciana

Quinta-feira, 5 de maio

Ciça implora para que Ana não procure a polícia. Ana comenta com Tito que Ciça acusou Samurai pelo desaparecimento de Pedro. Rodrigo tenta reatar o namoro com Luciana. Jéssica confessa a Uodson que ficou chateada com Luan. Samurai exige que Nanda guie um grupo em uma trilha e Filipe a ajuda. Júlia promete ajudar Arthur a passar no teste de Samuel. Tito questiona Samurai sobre a dívida de Pedro. Tito avisa a Ilza sobre o retorno de Pedro. Arthur faz o teste aplicado por Samuel. Samurai leva Tito ao encontro de Pedro.

Ana desconfia da saúde mental de Ciça

Sexta-feira, 6 de maio

Tito não se convence dos motivos apresentados por Pedro para o sumiço. Cleiton promete ajudar Filipe a conseguir um emprego. Samurai contrata Pedro para trabalhar na loja com Nanda. Vanda confessa a Sueli que gostaria que Uodson e Alina morassem na casa dela. Flávia pede que Rodrigo a apresente à família dele. Jorge contrata Filipe. Samuel permite que Arthur integre a turma de Júlia. Ana confessa a Tito que desconfiou da saúde mental de Ciça, e a menina ouve. Miguel revela a Samurai que Ciça planeja deixar o país.

