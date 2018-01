Malhação - Capítulo de terça-feira, 5 de abril

Ciça deixa a casa de Miguel e Ana repreende o marido. Ciça procura abrigo no hostel e afirma a Tito que ele não conhece Samurai. Uodson tenta se enturmar com os primos de Alina. Luciana procura Rodrigo. Uodson desconfia da relação entre Valentim e Alina. Roger se nega a participar do plano de Flávia para afastar Luciana de Rodrigo. Marisa revela a Camila que os pais permitiram que ela continue no Leal Brazil, mas exigem que a menina retire o depoimento da internet. Tito afirma a Rodrigo que João era um traficante.