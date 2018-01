Maju Coutinho grava piloto como apresentadora do 'Jornal Hoje'

. Foto: Reprodução / Instagram @majucoutinhoreal

A jornalista Maju Coutinho, conhecida por ser a 'moça do tempo' dos principais jornais da Globo, começou a gravar nesta terça-feira, 7, pilotos [programas de teste] como apresentadora das edições de sábado do Jornal Hoje, dia da folga de Sandra Anneberg e Evaristo Costa, os titulares da atração.

De acordo com a assessoria da emissora, trata-se de uma fase de testes, e ainda não há previsão da estreia de Maju no telejornal. Por enquanto, ela segue à frente da metereologia no Jornal Nacional e no SPTV 2ª Edição.