Maju Coutinho estreia como apresentadora de telejornal na Globo

Maju Coutinho irá apresentar um telejornal na Globo pela primeira vez Foto: Cesar Alves/Globo

O bom trabalho à frente das previsões do tempo rendeu uma nova promoção a Maju Coutinho: dia 10 ela estreará na bancada do Jornal Hoje.

A Globo disse ao E+ que ela foi incluída no rodízio de plantonistas do telejornal vespertino, do qual já fazem parte César Tralli, Zileide Silva, Renata Capucci e Fábio William.

Maju vinha fazendo testes e gravando pilotos desde fevereiro deste ano.

Sandra Annenberg e Evaristo Costa, titulares do telejornal, são plantonistas do Jornal Nacional.

Maju caiu nas graças do público e de seus chefes na Globo por mudar a maneira de abordar a meteorologia no SP2 e no Jornal Nacional, substituindo os termos técnicos por explicações mais compreensíveis. Além disso, foi alçada a ícone fashion.