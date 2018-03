Maitê Proença e Astrid Fontenelle se beijam no ar; assista

Maitê Proença e Astrid Fontenelle comentavam a Olimpíada quando se beijaram Foto: Reprodução Instagram

Durante a cobertura dos jogos olímpicos do Rio, a atriz Maitê Proença reclamava em tom de brincadeira dizendo que os telespectadores do programa 'Extra Ordinários', do canal SporTV4, estavam mandando mensagens apenas para a apresentadora Astrid Fontenelle. Para consolar a amiga, Astrid dá um abraço e um beijo no pescoço de Maitê e comenta: "está cheirosa". A atriz se empolga e diz "vai ter beijo! Vai ter beijo!" As duas se beijaram na noite desta quarta-feira, 10.

Felipe Andreoli, Peninha e o ex-Casseta Claudio Manoel, que também participavam da atração, deram medalha de ouro para o beijo.

Maitê e Astrid comentaram nas redes sociais a troca de carinho. "Em homenagem às meninas do rugby, o primeiro beijo LBTG da Sportv", escreveu a atriz. "É Gooollllll!!!!! Maitê Proença e eu causando no Sportv. Como negar um pedido dela?? Galera do mau humor ou da liga das senhoras católicas; é tudo brincadeirinha!!!", afirmou Fontenelle.