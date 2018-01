Maisie Williams diz estar animada para o fim de 'Game of Thrones' e faz planos para carreira

A atriz vive Arya Stark na série Foto: 'Game of Thrones' (2016) / HBO

As filmagens para a oitava e última temporada de Game of Thrones começaram há poucas semanas, mas Maisie Williams já pensa no futuro. Em entrevista à BBC, a intérprete de Arya Stark admitiu estar anisosa pelo que virá depois do fim da série. "Estou realmente animada com o fim de Game of Thrones e terei tempo para fazer o que quiser", afirmou.

Descansar não parece estar nos planos de Maisie, que está focada nos próximos passos: "Posso mostrar ao mundo que tipo de atriz quero ser e moldar um pouco a minha carreira". Em abril de 2018, ela estará nos cinemas com X-Men: Os Novos Mutantes.

Maisie também mostra-se interessada na cena de filmes independetes. "Abri uma produtora e agora estou entendendo o quão dura pode ser a indústria", disse. A atriz expressou o desejo de tocar projetos em seu país: "Adoraria fazer um filme independente britânico - adoraria fazê-lo e adoraria estar nele". Entre os diretores com quem gostaria trabalhar, citou Dexter Fletcher, de filmes como Wild Bill.