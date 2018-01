'Mais Você' é criticado por tocar música de Biel na abertura

O Mais Você virou assunto nas redes sociais mais uma vez nesta terça-feira, 13, mas não por um bom motivo. Muitos telespectadores não gostaram da música escolhida para a abertura do programa, a Ninguém Segura Ela, nova música do Biel.

Em junho, o cantor foi acusado de assediar uma repórter e processado judicialmente, pediu desculpas e fez uma pausa na carreira. No último final de semana, porém, ele lançou a nova música com uma 'inspiração feminista' na tentativa de melhorar sua imagem.

Assim que a música tocou no programa de Ana Maria Braga, muitos usuários do Twitter começaram a questionar por que essa música estava tocando. Um internauta inclusive fez uma crítica ao programa de ontem, que também gerou uma reação negativa nas redes.

Num dia Mais Você faz blackface. No outro, começa com Biel tocando. Assim tá difícil te defender, Ana Maria.

Mais Você começando com a música do mais novo feminista do mundo musical, vulgo Biel.