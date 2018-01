Mafalda se arrepende de ter beijado Zé dos Porcos em 'Êta Mundo Bom!'

Mafalda se arrepende de ter beijado Zé dos Porcos​

Quarta-feira, 6 de abril

Mafalda se arrepende de ter beijado Zé dos Porcos. Filomena afirma que Fragoso é somente seu amigo, e Paulina alerta o comendador. Clarice insiste para que Vermelho lhe conte a verdade sobre a bebida adulterada de Filomena. Candinho lamenta seu amor por Filomena. Araújo ajuda Sandra e Ernesto com os preparativos para o casamento. Sutilmente, Ernesto ameaça Maria. Celso obriga Sandra a assinar uma nota promissória e a guarda em um cofre. Celso dá uma cópia da chave de seu cofre a Maria. Maria se aconselha com Pancrácio e revela ao professor que o nome do filho de Anastácia é Candinho.

Sarita provoca um acidente com o carro de Romeu​

Quinta-feira, 7 de abril

Pancrácio conta a Maria que conhece o verdadeiro Candinho e afirma que levará seu amigo ao encontro de Anastácia. Zé dos Porcos sofre com o afastamento de Mafalda. Sarita provoca um acidente com o carro de Romeu. Braz pede que Diana encontre uma forma de tirar todo o dinheiro de Severo e promete se casar com ela. Anastácia convida Olímpia para ser madrinha de casamento de seu suposto filho. Pancrácio se aconselha com Pirulito sobre como comprovar a identidade do verdadeiro Candinho. Pancrácio garante a Maria que irá desmascarar Ernesto.

Mafalda confessa a Zé dos Porcos que teme ser obrigada a casar com Romeu​

Sexta-feira, 8 de abril

Pancrácio afirma que tem um plano contra Ernesto e pede que Maria tome cuidado com ele. Candinho desconfia dos segredos de Pancrácio com Maria e Pirulito. Maria teme que Celso esteja envolvido na armação de Ernesto. Araújo ensina a Celso sobre os negócios da família. Dita confronta Cunegundes. Mafalda confessa a Zé dos Porcos que teme ser obrigada a casar com Romeu. Aconselhada por Maria, Anastácia sugere que Sandra receba o medalhão de Candinho durante a cerimônia de casamento. Pancrácio procura Eponina e pede que ajude Candinho.

Candinho exige que Pancrácio e Eponina lhe revelem seu segredo​

Sábado, 9 de abril

Eponina aceita viajar para São Paulo com Pancrácio, e Cunegundes desconfia. Cláudio agradece a amizade de Alice, que acredita ser uma fada. Ilde e Narcisa se reencontram. Narcisa provoca Emma. Diana teme que Braz não a ame. Celso presenteia Maria, e Sandra se incomoda. Braz chora ao ver Severo com Diana. Filomena sente-se mal. Paulina repreende as perguntas de Clarice a Vermelho, e a moça deduz que Filomena foi vítima de uma armação. Mafalda decide viajar com Eponina e Pancrácio, e pede a Josias o endereço de Romeu. Candinho exige que Pancrácio e Eponina lhe revelem seu segredo. Chega o dia do casamento de Sandra e Ernesto.