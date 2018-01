Mãe solo emociona jurados e já tem torcida na nova temporada de 'Masterchef Brasil'

Participante teve gêmeos e os cria sozinha Foto: Carlos Reinis/Band/ Divulgação

Roberta Pereira ganhou o avental para participar do 'Masterchef Brasil' na última terça-feira, 7, no primeiro dia de seleções. A participante ganhou muitos elogios de Paola, Jacquin e Fogaça com seu bolo de chocolate cremoso com coulis de cereja e chantilly. O francês até disse que foi a melhor sobremesa que ele já comeu no reality.

No entanto, não foi apenas o prato de Roberta que chamou atenção dos jurados e dos espectadores do programa. A participante é uma mãe sozinha. Há cinco meses ela deu luz à gêmeos e foi abandonada pelo pai das crianças 12 dias antes de eles nascerem.

O relato de Roberta fez com que ela ganhasse muitos fãs nas redes sociais. Vários espectadores usaram o Twitter para dizer que já tem uma favorita para a nova edição.

Sei q master chef começou hoje, mas já escolhi minha vencedora o nome dela é "Roberta" eita, mas q mulher guerreira! #MasterChefBR — Paulinha (@ooianapaula) 8 de março de 2017

Queria falar que a Roberta já tem minha torcida não só no Masterchef mas na vida. Que mulher, migos. — Bianca ?? (@biancavbicalho) 8 de março de 2017

E no dia internacional da mulher, temos uma heroína q cria gêmeos sozinha, pq o vagabundo largou. Seja bem vinda no #MasterChef Roberta — Alexandre (@xandyabreu) 8 de março de 2017

#MasterChefBR Tomara que a Roberta ganhe o Master Chef e esfregue na cara do pai do filho dela que ele é um moleque irresponsável — nicoly (@carterparrilla) 8 de março de 2017