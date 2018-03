Luzia encontra Santo e Miguel na cooperativa em 'Velho Chico'

Cena de 'Velho Chico' Foto: Divulgação

Luzia encontra Santo e Miguel na cooperativa

Segunda-feira, 27 de junho

Olívia interrompe a discussão entre Santo e Luzia. Martim questiona Miguel sobre seus sentimentos por Sophie e Olívia. Tereza impede que Encarnação conte a Afrânio sobre a proximidade entre Miguel e Olívia. Encarnação orienta Cícero a mentir para Afrânio sobre Miguel. Santo se reúne com Miguel, Olívia, Ceci e Lucas na cooperativa. Carlos propõe uma parceria a Luzia. Martim se impressiona com o mau estado da escola. Bento afirma a Beatriz que resolverá o problema da escola. Luzia encontra Santo e Miguel na cooperativa.

Miguel diz a Santo que contará para o avô sobre a parceria entre eles

Terça-feira, 28 de junho

Santo repreende Luzia. Bento cobra de Carlos a reforma na escola de Beatriz. Luzia se encontra com Carlos. Bento descobre documentos comprometedores na prefeitura. Cícero confessa a Tereza que não confia em Carlos. Os produtores não aceitam trabalhar com Miguel e Santo pede que ele se imponha. Tereza avisa a Encarnação que a namorada de Miguel está chegando à cidade. Iolanda pede que Afrânio trate bem Martim no jantar de boas vindas a Sophie. Miguel diz a Santo que contará para o avô sobre a parceria entre eles.

Miguel enfrenta Afrânio

Quarta-feira, 29 de junho

Martim não se conforma por Tereza esconder de Miguel a chegada de Sophie. Luzia se anima com a visita de Lucas a Olívia. Carlos vai ao encontro de Sophie. Iolanda convence Afrânio a não brigar com Martim. Martim provoca Afrânio. Sophie questiona Miguel sobre seus sentimentos e ele desconversa. Olívia diz a Lucas que está confusa. Luzia conta pra Olívia que Miguel trouxe sua namorada da França para o Brasil. Tereza desconfia do comportamento do marido. Miguel enfrenta Afrânio.

Miguel decide sair de casa, enfrenta Afrânio e Martim o defende

Quinta-feira, 30 de junho

Tereza tenta acalmar Afrânio e Miguel. Carlos apoia Afrânio. Miguel repreende Tereza por ter trazido Sophie sem consultá-lo. Iolanda tenta tranquilizar Sophie. Miguel discute com Carlos. Encarnação pede que Martim não deixe Carlos se apoderar do patrimônio da família. Bento procura uma pista dos desvios de verbas cometidos pela prefeitura. Tereza e Iolanda convencem Sophie a ficar no Brasil. Tereza descobre que uma mulher ligou para Carlos. Miguel decide sair de casa, enfrenta Afrânio e Martim o defende. Miguel procura Santo.

Tereza conta para Santo que Miguel é seu filho

Sexta-feira, 1º de julho

Iolanda conforta Afrânio. Cícero, Martim e Tereza procuram Miguel pela cidade. Bento vê uma reportagem de Martim no jornal sobre a escola de Beatriz. Afrânio exige que Carlos encontre seu neto. Olívia se surpreende ao ver Miguel em sua fazenda. Carlos avisa a Luzia que Miguel fugiu de casa. Tereza pede para conversar com Santo. Sophie encontra o santuário de Iolanda. Tereza conta para Santo que Miguel é seu filho.

Miguel confronta Tereza

Sábado, 2 de julho

Santo se revolta contra Tereza. Luzia desconfia de que Santo esteve com Tereza. Santo vai atrás de Olívia. Luzia fala para Carlos que acredita que Santo já saiba que é pai do filho de Tereza. Santo conta para Olívia que ela e Miguel são irmãos. Bento usa a reportagem de Martim para denunciar a falta de responsabilidade da prefeitura com a escola de Beatriz. Tereza se surpreende com a cumplicidade de Carlos. Luzia fica satisfeita quando ouve Santo reclamar da família de Sá Ribeiro. Miguel confronta Tereza.