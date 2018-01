Luís Ernesto Lacombe não apresenta final de reality, mas nega abandono

O apresentador Luís Ernesto Lacombe Foto: Kelly Fuzaro / Band / Divulgação

O apresentador Luís Ernesto Lacombe esclareceu no Instagram neste domingo, 17, que não abandonou o programa Exathlon Brasil, da Band, no último episódio.

Ele confirmou que a final do reality foi comandada por Acun Illicali, da Turquia, que é dono da empresa que detém o formato do programa, por escolha do próprio Acali. "[Acali] quis assumir a apresentação do episódio, como ele faz nos programas da Turquia e Grécia", escreveu.

Lacombe ainda agradeceu ao público e à Band e informou que está na Alemanha. Em fevereiro, o apresentador deve começar a se dedicar a outros projetos na emissora.

O colunista Muricio Stycer, do UOL, havia informado que o apresentador não se deu bem com Illicali.