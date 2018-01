Louro José agradece o apoio dos fãs e volta ao 'Mais Você'

Em post no Instagram, Tom Veiga, intérprete do Louro José, agradeceu o apoio dos fãs. Foto: Instagram/@tom_veiga

Tom Veiga, o ator que interpreta o personagem Louro José no Mais Você, agradeceu o apoio e carinho dos fãs em post publicado no Instagram na última sexta-feira, 15. Veiga também revelou ter passado por um cateterismo.

“Oi, queridos amigos, estou aqui pra agradecer todas as orações e demonstrações de carinho que recebi nesses últimos dias”, disse o ator. “Acho que ninguém melhor que eu pra dizer pra vocês a verdade. Passei mal e tive que me submeter a um cateterismo, graças a Deus nada demais, já estou bem e em plena forma”, continuou. Nesta segunda-feira, 18, ele estava de volta ao Mais Você.

Ele também aproveitou para desmentir boatos que surgiram por conta da sua ausência do programa matinal da Globo. “Sobre os boatos de eu estar em depressão pelo término do meu casamento, a foto fala por si”, finalizou no post que conta com a foto de Veiga com sua esposa no hospital.

Veja abaixo o post que o ator do Louro José fez.

