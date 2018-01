Longe das novelas há três anos, Sthefany Brito quer retomar carreira de apresentadora

Foto: Luiza Chataignier

Causou certo estranhamento quando o canal GNT anunciou Sthefany Brito como apresentadora da terceira temporada do programa Fazendo a Festa - atração que se propõe a realizar festas de aniversário personalizadas para crianças. O principal ponto de conflito entre os pessimistas era o fato de ela não ser mãe, assim como a titular da atração, Fernanda Rodrigues, já que o programa requer sensibilidade por parte dos envolvidos no trato com os pequenos. Mas sua desenvoltura desde a estreia mostrou que ela não deixa nada a desejar.

"Não é um universo desconhecido para mim, já que praticamente todas as minhas amigas são mães", diz Sthefany, em entrevista ao E+. "Frequento muitas festas infantis e sempre estou rodeada de crianças. Sou apaixonada por elas e pelos animais, pois são puros, inocentes e engraçados. Sei que o público estranhou quando fui chamada para substituir a Fernanda, mas este trabalho é a continuação da minha vida profissional."

No convívio com as crianças que participam do programa, ela revela que o instinto materno ficou mais aflorado. "Sempre fui muito mãezinha. Cuidei do Kayky [Brito - seu irmão] quando ele era criança e considero meus cachorros como meus filhos. A vida inteira eu quis ser mãe e isso, ainda mais agora, continua sendo um objetivo meu", confessa.

Fernanda Rodrigues precisou se ausentar desta temporada devido à sua segunda gravidez. Por sua experiência como apresentadora, Sthefany ganhou pontos nas avaliações da direção do canal e assumiu o posto interinamente.

"A minha carreira me proporciona experiências diferentes. Apresentei o TV Globinho [nos anos 2002 e 2004], mas era um trabalho mais formal, feito dentro de um estúdio e seguindo um roteiro. Eu gostava muito daquela época e agora, de volta ao comando de um programa, estou me redescobrindo. Certamente quero continuar a ser apresentadora, basta aparecer um projeto bacana", comenta a atriz, que deixará o Fazendo a Festa ao final desta temporada.

Sem contrato fixo na TV, ela seguirá em busca de novos projetos assim que terminar de gravar a atração do canal a cabo. "No momento eu não tenho nada de concreto para divulgar sobre o futuro. Não há nenhum projeto em andamento", admite.

Leia também no E+:

Modelo transexual é destaque da SPFW

Noel Gallagher está pronto para trabalhar com Damon Albarn em novo disco do Gorillaz