Lindsay Lohan quer tomar conta das redes sociais de desconhecidos por 24 horas

Lindsay Lohan não estrelou um filme de grande sucesso desde 'Mean Girls', de 2003. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Lindsay Lohan está louca para voltar à ativa em Hollywood. Seu esforço mais recente é com o reality show The Anti-Social Network (A Rede Antissocial, em tradução livre), no qual ela toma conta das redes sociais dos participantes por 24 horas. Quem topa participar passa por provas que concedem prêmios em dinheiro.

No vídeo teaser do programa, Lindsay usa todas as redes sociais - Facebook, Instagram, Twitter e SnapChat - de um rapaz chamado Charlie e interage com outras pessoas como se fosse ele. Como resultado, o jovem precisa posar nu para uma aula de artes, apresentar um show de stand-up comedy e ter um encontro amoroso com a chefe, que acredita que o rapaz está interessado nela.

Segundo a Entertainment Weekly, a produtora do programa está tentando vendê-lo para algum canal. Portanto, ainda não há previsão de quando e onde o reality show será veiculado.

Assista ao vídeo, em inglês: