Lígia diz a Nice que desistiu de Rodrigo em 'Anjo Mau'

Nice e Rodrigo. Foto: Dilvulgação/Rede Globo

Lígia diz a Nice que desistiu de Rodrigo

Segunda-feira, 25 de julho

Lígia discute com Rodrigo e, em seguida, avisa a Nice que decidiu desistir dele. Depois, pede para falar com Luís Carlos , mas ele a evita. Rui ameaça Teresa e ela acorda dizendo que não reconhece ninguém. Paula pede a Rui que conte que foi ele quem atirou para ela poder casar com Rodrigo. Ele fica revoltado com a ideia da filha. Vivian diz a Fred que quer ser sua namorada. Paula lamenta porque não convenceu Rui a defender Ricardo, e Rodrigo se comove com a atitude.

Rodrigo diz que voltou a namorar Paula

Terça-feira, 26 de julho

Bruno manda Teresa continuar fingindo que está com amnésia. Ricardo depõe e é solto para aguardar o julgamento em liberdade. Nice conversa por telefone com sua amiga misteriosa de Paris e conta que está grávida. Nice pede a Vivian que retire a queixa que registrou na delegacia contra Ricardo, mas ela não atende ao pedido. Ricardo convida Nice para o jantar. Ao ver Nice, Rodrigo comunica que voltou a namorar Paula.

Helena conta a Lígia que Nice está grávida

Quarta-feira, 27 de julho

Paula sorri triunfante diante dos convidados atônitos. Helena revela à Lígia e à Vivian que Nice está grávida. Nice enjoa antes do jantar e sobe para seu antigo quarto. Duda aparece para correr no rali e beija Ciro. Olavinho trapaceia e tira o carro de Duda da estrada. Um advogado de Rodrigo procura Nice para tratar do divórcio.

Rodrigo pede a Nice que faça um aborto

Quinta-feira, 28 de julho

Paula comunica a Rui que vai se casar com Rodrigo. Nice manda o advogado de Rodrigo embora e diz que não aceitará nada do marido após o divórcio. Rodrigo fica indignado ao saber que a ex-mulher não quer receber pensão dele. Lígia conta a Rodrigo que Nice está grávida. Ele fica abalado. Rodrigo pede a Nice que faça um aborto.

Paula entra no quarto de Nice para matá-la

Sexta-feira, 29 de julho

Nice fica indignada e diz que terá o filho sozinha, manda Rodrigo embora e avisa que nunca mais quer vê-lo. Nice sente dores. Rodrigo se arrepende de ter falado para ela fazer um aborto. Rui pede a Elisinha que mate Teresa. Elisinha diz que só concordará se, em troca, Rui se casar com ela. Rodrigo se desculpa com Nice, mas ela não o perdoa. Stela telefona para Rodrigo e avisa que Nice pode perder o bebê. Olavinho convence Elisinha a não entrar no jogo de Rui e a desistir de matar Teresa. Clô aconselha Rodrigo a insistir até que Nice aceite falar com ele novamente. Paula entra no quarto de Nice com a intenção de matá-la.