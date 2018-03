Xavier e Branca encontram Joaquina com Rubião em 'Liberdade, Liberdade'

Foto: Divulgação/Rede Globo

Xavier e Branca encontram Joaquina com Rubião

Segunda-feira, 20 de junho

Para impressionar Joaquina/Rosa, Rubião liberta Virgínia e ordena que Mão de Luva receba um tratamento adequado. Virgínia afirma a Mimi, Vidinha e Gironda que descobrirá quem roubou o pacote que escondia em seu quarto. Branca discute com Xavier. Joaquina/Rosa se preocupa com Dionísia. Virgínia reabre seu bordel. Malveiro negocia com Terenciano. Alexandra sugere que Rubião pode ajudar Branca a convidar a Família Real para seu casamento. Mimi revela a André que a barra de ouro que lhe deu foi roubada. Gironda chantageia Tolentino. Terenciano rende Dionísia. Xavier e Branca visitam Rubião e encontram Joaquina/Rosa.

Xavier sente ciúmers de Joaquina com Rubião

Terça-feira, 21 de junho

Branca provoca Joaquina/Rosa na casa de Rubião. Bertoleza beija Ventura. Terenciano ataca Dionísia. Luzia repreende Branca por fazer uma visita surpresa a Rubião. Tolentino agradece a amizade de André e lhe presenteia. Gaspar e Malveiro estranham a ausência de Terenciano. Virgínia e Joaquina/Rosa confrontam Dimas/Padre Vizeu sobre o ouro desaparecido da igreja. Xavier sente ciúmes de Joaquina/Rosa com Rubião. André desconfia do comportamento de Dionísia. Ventura discute com Rubião por causa de Bertoleza. Alexandra se revela para Dimas/Padre Vizeu. Chega o dia da execução de Simão e Mão de Luva.

Xavier liberta Mão de Luva e Simão

Quinta-feira, 22 de junho

Joaquina/Rosa finge passar mal durante a execução de Simão. Virgínia e Alexandra se enfrentam pela liderança do movimento revolucionário. Disfarçado, Xavier e outros integrantes do movimento libertam Mão de Luva e Simão, com a ajuda de Joaquina/Rosa. André alerta Joaquina/Rosa sobre Rubião. Rubião ordena Tolentino a prender os invasores que libertaram Mão de Luva. Mão de Luva agradece Xavier por salvar sua vida. Caldeira insinua a Xavier que eles precisam se livrar de Rubião. Xavier revela a Joaquina/Rosa que não se formou em Medicina. André pede que Xavier se afaste de sua irmã. Caju conta a Joaquina/Rosa que Mão de Luva o defendeu de seu pai biológico. Rubião detém Ascensão.

Rubião convida Virgínia para jantar

Sexta-feira, 23 de junho

Dimas/Padre Vizeu explica a Joaquina/Rosa que Ascensão pode ser castigada pela Inquisição. Rubião desabafa com Virgínia. Joaquina/Rosa e Virgínia pensam em uma forma de livrar Ascensão. Branca passa mal e Joaquina/Rosa a ampara. Virgínia provoca Alexandra. Joaquina/Rosa se surpreende quando Rubião permite que Ascensão socorra Branca. Tolentino apresenta André a Gaspar, e os dois se estranham. Rubião manipula Virgínia e a convida para jantar em sua casa. Joaquina/Rosa se reaproxima de Rubião. Vidinha alerta Virgínia sobre Rubião. Xavier desabafa com Celeste. Joaquina/Rosa e Xavier se encontram ao visitar Ascensão.