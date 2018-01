Mimi ouve Branca e Luzia planejarem matá-la em 'Liberdade, Liberdade'

Simão e Mão de Luva Foto: Divulgação/Imprensa Globo

Mimi ouve quando Branca e Luzia planejam dar fim à sua vida​

Segunda-feira, 18 de julho

Joaquina/Rosa aceita pensar na proposta de casamento de Rubião. André afirma a Virgínia que enfrentará o tribunal. Tolentino descobre quem denunciou André. Rubião ajuda Xavier a capturar Gaspar. O Duque de Ega exige que Rubião apreenda Mão de Luva e Ascensão. Rubião comunica a Dionísia que Gaspar está preso. Ega ameaça Rubião. Joaquina/Rosa conforta André. Rubião aconselha Tolentino a eliminar a testemunha que acusa André. Mimi ouve quando Branca e Luzia planejam dar fim à sua vida após o parto do bebê. Rubião flagra Ega com Joaquina/Rosa.

Joaquina aceita casar-se com Rubião

Terça-feira, 19 de julho

Rubião e Ega se enfrentam. Ega orienta Guilhermo a procurar a testemunha do caso de André. Bertoleza se vinga de Gaspar. Mimi foge da fazenda de Branca. Rubião vai ao encontro de Gaspar na prisão. Xavier afirma a Virgínia que não acredita na suposta mudança de Rubião. Alexandra aconselha Ega a fazer de Rubião um aliado. Rubião conquista o apoio de Dionísia para casar-se com Joaquina/Rosa. Anita provoca Rubião. Mão de Luva, Simão e Ascensão resgatam Mimi e repreendem Branca. Joaquina/Rosa aceita casar-se com Rubião.

Tolentino alerta Rubião sobre planos de Ega

Quinta-feira, 21 de julho

Rubião comemora seu casamento com Joaquina/Rosa. Ega cumprimenta Joaquina/Rosa por seu casamento. O bando de Mão de Luva salva Mimi e rouba a fazenda de Branca e Luzia. Virgínia e Xavier pensam em libertar Dimas/Padre Vizeu da cadeia, contrariando as ordens de Alexandra. Tolentino alerta Rubião sobre os planos de Ega. Jacinta se vinga de Malveiro. Mimi procura André. Virgínia arma para descobrir as verdadeiras intenções de Ega, com a ajuda de Anita. Joaquina/Rosa descobre o golpe de Branca e a enfrenta.

Virgínia revela que Rubião é seu filho

Sexta-feira, 22 de julho

Branca simula sofrer por causa das agressões de Joaquina/Rosa. Dom João VI e Carlota Joaquina chegam para o casamento de Joaquina/Rosa e Rubião. Tolentino enfrenta Virgínia e se surpreende quando ela revela que Rubião é seu filho. Luzia e Alexandra se impressionam com o comportamento de Branca. Virgínia acaba se ferindo. Ascensão encontra Virgínia e a socorre. Vidinha e Carmina temem o desaparecimento de Virgínia. Xavier descobre a farsa de Branca e decide ir atrás de Joaquina/Rosa.