Virgínia é presa por Rubião e Tolentino em 'Liberdade, Liberdade'

Foto: Divulgação/Rede Globo

Virgínia é presa por Rubião e Tolentino

Segunda-feira, 13 de junho

Joaquina/Rosa e Xavier declaram seu amor um pelo outro. Luzia se desespera ao descobrir que Branca está grávida. Rubião revela a Simão que o punirá publicamente. Terenciano apresenta Gaspar à feitora Esméria. Matias passa mal ao discutir com Xavier, e o rapaz pede ajuda a Ascensão. Gironda ouve quando Virgínia e Mimi comentam sobre a barra de ouro. Gaspar e Branca trocam olhares. Branca confessa a Dimas/Padre Vizeu que está grávida. Dionísia contrata Mão de Luva para protegê-la de Terenciano. Virgínia é presa por Rubião e Tolentino, e Joaquina/Rosa os confronta.

Branca diz que está grávida de Xavier

Terça-feira, 14 de junho

Simão revela a Virgínia que Rubião o espancou. Ascensão consegue estabilizar a saúde de Matias, e Brites desconfia de que Xavier não seja médico. Gironda encontra a barra de ouro no quarto de Virgínia. André permite que Malveiro coordene o garimpo em um lugar arriscado. Ascensão afirma que Branca precisa de repouso, ou perderá o bebê. Xavier confessa a Brites que não se formou em Medicina. Gironda entrega a barra de ouro a Tolentino. Joaquina/Rosa confidencia a Bertoleza seu amor por Xavier. Branca anuncia a Xavier que está grávida.

Branca entrega o convite de casamento a Joaquina

Quinta-feira, 16 de junho

Xavier garante a Branca que se casará com ela. A saúde de Matias piora e Xavier não consegue encontrar Joaquina/Rosa. Sob orientação de Rubião, Ventura pede para ver Bertoleza. Joaquina/Rosa discute com Dionísia sobre Virgínia. Tolentino incrimina Virgínia para Rubião. Joaquina/Rosa descobre que o ouro desapareceu e desconfia de Dimas/Padre Vizeu. Rubião reintegra Tolentino à sua Intendência. Rubião ameaça a vida de Virgínia, caso a mãe não o ajude com Joaquina/Rosa. Branca entrega o convite de seu casamento com Xavier a Joaquina/Rosa.

Mãe de Luva sofre um golpe de Gaspar

Sexta-feira, 17 de junho

Bertoleza tenta confortar Joaquina/Rosa. Mão de Luva questiona Malveiro sobre Terenciano. Xavier explica para Joaquina/Rosa que Branca está grávida e os dois decidem se afastar. Rubião garante a Tolentino que reatará o noivado com Joaquina/Rosa. Alexandra revela a Xavier que ela é o suposto mecenas aguardado pelos revolucionários. Gironda afirma a Mimi e Vidinha que deixará o bordel. Mão de Luva sofre um golpe de Gaspar. Tolentino apreende Mão de Luva. Rubião manipula Joaquina/Rosa e consegue o perdão real para a libertação de Virgínia da cadeia.