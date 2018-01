Mão de Luva atira contra Rubião em 'Liberdade, Liberdade'

Simão e Mão de Luva Foto: Divulgação/Imprensa Globo

Mão de Luva atira contra Rubião

Segunda-feira, 11 de julho

Branca provoca Joaquina/Rosa durante seu casamento. Joaquina/Rosa pede que o Duque de Ega reavalie a prisão de Ascensão, e Rubião se incomoda. Xavier arma com Mão de Luva o resgate de Ascensão. Omar tenta abordar o assunto da morte de Raposo com Ega. Rubião comenta com Tolentino que não gosta da presença do Duque. André se diverte com Tolentino. Mão de Luva e Simão fogem com Ascensão, e Rubião e Tolentino saem à caça dos três. Rubião e Mão de Luva se enfrentam. Duque de Ega pede que Guilhermo verifique a procedência dos tiros. Mão de Luva atira contra Rubião.

Dionísia recebe nova ameaça sobre Terenciano

Terça-feira, 12 de julho

A arma de Mão de Luva falha, e Guilhermo chega para resgatar Rubião. Mão de Luva, Simão e Ascensão conseguem fugir. André cuida de Tolentino, que é humilhado por Rubião. Gironda sonha em ser a próxima a se casar em Vila Rica. Virgínia alerta Xavier sobre o Duque de Ega. Rubião e Duque de Ega trocam ameaças sutis. Virgínia tem certeza de que a carta que recebeu de Mimi foi escrita por outra mulher. Guilhermo flagra Dimas/Padre Vizeu tentando escapar. André vai à casa de Tolentino para saber como ele está. Dionísia se desespera ao receber nova ameaça sobre Terenciano. O Duque de Ega anuncia a Rubião que o Intendente corre o risco de ser destituído.

Rubião revela a Joaquina que é filho de Virgínia

Quinta-feira, 14 de julho

Rubião sente-se humilhado pelo Duque de Ega. Bertoleza acode Dionísia e confronta Malveiro. Omar revela a Bertoleza e André que Malveiro é um violador de mulheres. Alexandra conversa com Xavier e diz se preocupar com as desconfianças do Duque de Ega. Rubião sonda Caju sobre o esconderijo de Mão de Luva. Ega sonda Virgínia sobre Rubião. Malveiro foge da casa de Raposo. Omar anuncia que deseja a liberdade de Jacinta. André e Joaquina decidem libertar todos os escravos da casa dos Raposo. Culpado por seu amor por André, Tolentino decide se unir a Gironda. Gaspar invade o quarto de Dionísia. Rubião revela a Joaquina/Rosa que é filho de Virgínia.

André é denunciado e preso por sodomia

Sexta-feira, 15 de julho

Rubião inventa para Joaquina/Rosa que se reaproximou de Virgínia por sua causa. Xavier consegue afugentar Gaspar e tranquiliza Dionísia. André confronta Tolentino sobre sua decisão de unir-se a Gironda. Virgínia cuida de André, que sofre com a perda de Raposo e Tolentino. Dionísia incentiva Joaquina/Rosa a se casar com Rubião. Duque de Ega visita Joaquina/Rosa. Simoa se irrita por ter de servir Celeste. Saviano e Blandina conversam sobre sua recém-adquirida liberdade. André é denunciado por sodomia e é preso. Joaquina/Rosa pede que Rubião intervenha em favor de André. Xavier vê quando Rubião beija Joaquina/Rosa e a pede em casamento.