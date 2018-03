Rubião ordena que Mão de Luva seja capturado em 'Liberdade, Liberdade'

Foto: Divulgação/Rede Globo

Rubião ordena que Mão de Luva seja capturado

Segunda-feira, 06 de junho

Joaquina/Rosa reprova a invasão de Rubião à casa de Xavier. Raposo afirma a Diogo Farto que tem um bom advogado, e Alexandra fica intrigada. Rubião humilha Tolentino. Xavier e Virgínia planejam roubar o dinheiro dos impostos, e Joaquina/Rosa propõe redistribui-lo ao povo. Os rebeldes interceptam o contador de Rubião e tomam-lhe o ouro, deixando aos cuidados de Dimas/Padre Vizeu. Rubião desconfia do assalto a seu contador. Branca sonha com seu casamento com Xavier. André e Tolentino se enfrentam. Rubião ordena que Mão de Luva seja capturado. Emocionados com a alegria do povo ao encontrar comida, Xavier e Joaquina/Rosa se beijam.

Xavier e Joaquina se encontram

Terça-feira, 07 de junho

Xavier declara seu amor por Joaquina/Rosa. Branca sente um mal-estar, e Alexandra desconfia. Caju alerta Mão de Luva que ele está sendo procurado por Rubião. Anita avisa a Rubião que alguém distribuiu comida para os pobres. Raposo anuncia que André o representará contra Diogo. André pede que Mimi esconda a barra de ouro que Tolentino implantou na casa de Xavier. Branca e Xavier se desentendem. Joaquina/Rosa e Xavier combinam um encontro. Gironda vê quando Mimi esconde a barra de ouro. Tolentino e André se reaproximam. Virgínia descobre a barra de ouro escondida por Mimi. Branca decide seguir Xavier. No Rio de Janeiro, Dionísia acredita estar sendo perseguida. Xavier encontra Joaquina/Rosa.

Joaquina termina noivado com Rubião

Quinta-feira, 09 de junho

A charrete de Branca quebra e a impede de seguir Xavier. Joaquina/Rosa propõe que ela e Xavier desfaçam seus compromissos com Rubião e Branca. Dionísia acredita que Terenciano está por perto. Branca se irrita com Xavier ao vê-lo conversando com Virgínia. Xavier acusa Rubião de agredir Simão na prisão. Terenciano tenta afogar Dionísia, mas Saviano a resgata do mar. Joaquina/Rosa se diverte com Blandina e Bertoleza à beira do rio. Ascensão acoberta Mão de Luva. Dionísia deixa o Rio de Janeiro e pede ajuda a Ascensão e Mão de Luva. Joaquina/Rosa termina seu noivado com Rubião e André se preocupa com a irmã. Mão de Luva se prepara para atirar contra Rubião, mas Xavier impede o bandoleiro.

Alexandra comenta que Branca está grávida

Sexta-feira, 10 de junho

Xavier imobiliza Mão de Luva e parte com Ascensão para socorrer Simão na cadeia. Joaquina/Rosa e André prometem proteger Dionísia de Terenciano na ausência de Raposo. Alexandra desconfia do estado de saúde de Branca. Xavier confessa a Ascensão que ama outra mulher. Joaquina/Rosa revela a Bertoleza sua paixão por Xavier. Xavier anuncia a Matias que romperá o noivado com Branca. Alexandra comenta com Luzia que Branca pode estar grávida. Luanda conta a Branca que Ascensão tem fama de ser uma bruxa. Virgínia confronta Dionísia. Rubião pede que Ventura se reaproxime de Bertoleza para espionar Joaquina/Rosa. Xavier e Joaquina/Rosa fazem amor.