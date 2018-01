Raposo exige que Taveira lhe diga onde está o dinheiro em 'Liberdade, Liberdade'

Foto:

Raposo exige que Taveira lhe diga onde está o dinheiro

Segunda-feira, 25 de abril

Rosa/Joaquina fica surpresa quando Virgínia a chama por seu nome verdadeiro. Diogo acusa Matias de estar acobertando o encontro de Branca e Xavier. Rubião cobra impostos de Raposo, que, enfurecido, acusa Taveira de tê-lo roubado. Virgínia alerta Xavier para que seu comportamento não prejudique o movimento. André tenta impedir Rosa/Joaquina de entrar no bordel. Xavier fica interessado em Rosa/Joaquina. Raposo exige que Taveira lhe diga onde está o dinheiro que ele desviou. Virgínia leva Rosa/Joaquina até o local onde ficava a casa de Tiradentes.

Luzia proíbe Bianca de se encontrar com Xavier

Terça-feira, 26 de abril

Virgínia diz a Rosa/Joaquina que Tiradentes morreu porque alguém o traiu. Raposo exige que Virgínia se afaste da filha. Luzia proíbe Branca de se encontrar com Xavier. Ao ver Celeste com fome, Rosa/Joaquina repreende Xavier. Virgínia avisa a Rosa/Joaquina que ainda existe um movimento de luta pela independência. Branca observa Rosa/Joaquina com Virgínia. Taveira é encontrado morto na cadeia. Raposo lê um panfleto que deixaram em sua porta difamando Rosa/Joaquina. Rosa/Joaquina fica indignada com as ofensas a seu respeito.

Rubião se declara a Rosa e a beija

Quinta-feira, 28 de abril

Dionísia exige que Virgínia fique longe de Rosa/Joaquina. Branca sugere a Luzia que elas façam uma visita a Rosa/Joaquina. Caldeira repreende Simoa por ter comprado a escrava Celeste. Virgínia descobre que Mão de Luva está com o livro de Tiradentes. Anita sente ciúmes quando Rubião elogia Rosa/Joaquina. Ascensão diz a Raposo que Taveira foi envenenado. Raposo pergunta a Dionísia se foi ela quem tirou a vida de Taveira. Xavier comenta com Virgínia que precisa recuperar o livro de Tiradentes. Rubião se declara a Rosa/Joaquina e a beija.

Xavier e Branca dormem juntos

Sexta-feira, 29 de abril

Rubião estranha que a cova de Taveira esteja aberta. Diogo exige que Branca termine seu noivado com Xavier. Xavier manda um recado por Simão a Mão de Luva. Virgínia conta a Raposo que o livro de Tiradentes tem uma dedicatória para sua filha. Raposo estranha ao notar o comportamento de André com Mimi. Xavier e Branca dormem juntos. Bertoleza diz a Rosa que Rubião mandou alimentar os pobres para impressioná-la. Dionísia paga Malveiro para atacar Virgínia. Rosa/Joaquina encontra Virgínia ferida.