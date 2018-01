Joaquina visita Xavier na prisão e Branca se irrita em 'Liberdade, Liberdade'

Joaquina ( Andreia Horta ) e Xavier ( Bruno Ferrari ) Foto:

Joaquina visita Xavier na prisão e Branca se irrita

Segunda-feira, 18 de abril

Xavier e Rubião se enfrentam e Xavier acaba preso. Tolentino agride Xavier. Omar avisa a Virgínia que Xavier foi detido. Brites se desespera ao saber da prisão do filho. Branca pede que Diogo Farto liberte Xavier da prisão. Raposo tenta convencer Rubião a perdoar Xavier. Virgínia afirma a Brites que conhece seu filho. Dionísia percebe o interesse de Joaquina/Rosa por Xavier. Tolentino suspeita da mobilização causada pela prisão de Xavier. Joaquina/Rosa visita Xavier na prisão e Branca se irrita. Mão de Luva sequestra Joaquina/Rosa.

Rubião e Anita passam a noite juntos​

Terça-feira, 19 de abril

Mão de Luva afirma que sabe que Joaquina/Rosa é a filha de Tiradentes e exige uma alta quantia de Raposo pelo resgate da moça. Tolentino castiga o carcereiro que permitiu a entrada de Joaquina/Rosa na prisão para visitar Xavier. Diogo Farto propõe pagar a fiança de Xavier, desde que Matias afaste o filho de Branca. Capote ataca Joaquina/Rosa, mas Mão de Luva a salva. Mão de Luva tortura Capote na frente de Joaquina/Rosa. Rubião e Anita passam a noite juntos. Joaquina rende Simão e consegue escapar. Ascenção ajuda Raposo e André, que procuram por Joaquina/Rosa. Rubião e Tolentino vão atrás de Joaquina/Rosa. Joaquina/Rosa encontra Rubião.

Mão de Luva decide vender a informação de que a filha de Tiradentes está viva​

Quinta-feira, 21 de abril

Rubião e Bertoleza ajudam Joaquina/Rosa. Mão de Luva desconfia de Simão. Raposo reconhece Ascenção. Rubião fica encantado com Joaquina/Rosa e Anita sente ciúmes. Raposo rende Simão, que confessa que esteve com Joaquina/Rosa, mas a moça conseguiu escapar. Matias aceita a proposta de Diogo Farto e Branca se desespera com o fim de seu noivado. Virgínia encontra Joaquina/Rosa e Raposo se incomoda com a troca de olhares entre as duas. Virgínia reconhece Joaquina/Rosa e Vidinha desconfia. Joaquina/Rosa se penaliza com a pobreza de sua cidade. Mão de Luva decide vender a informação de que a filha de Tiradentes está viva. Virgínia confronta Rubião.

Branca desafia Diogo e Matias e visita Xavier​

Sexta-feira, 22 de abril

Rubião exige que Virgínia se afaste de sua vida e afirma que sente vergonha da mãe. Raposo leva André ao cabaré de Virgínia. Rubião fica com Anita. Branca desafia Diogo e Matias e visita Xavier. Ascenção alerta Mão de Luva sobre os perigos de falar sobre a filha de Tiradentes. André diz a Mimi que deseja apenas conversar com ela. Raposo exige que Virgínia não se aproxime de Joaquina/Rosa. Xavier enfrenta Tolentino e acaba se desentendendo com Raposo. Virgínia distribui mantimentos para a população mais pobre. Xavier e Branca se beijam. Virgínia e Joaquina/Rosa se encontram.

