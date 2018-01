Li Martins, ex-cantora do Rouge, leva um tombo ao vivo no SBT

Li Martins era conhecida como Patrícia na banda Rouge. Foto: Reprodução/Instagram

Li Martins, ex-cantora do Rouge, levou um tombo enquanto dançava no Programa da Eliana exibido pelo SBT no último domingo, 9. A artista se desequilibrou do salto alto durante a performance.

Leia também: Sandy se emociona com homenagem da família a ela e ao filho Théo

Conhecida como Patrícia no extinto Rouge (seu nome é Patricia Lissa), Li se ergueu bem rápido e seguiu com a apresentação ao lado das duas bailarinas. Com bom humor, ela comentou o tombo em seu Instagram: "Eu não disse que sou dessas que 'se joga'? Me jogo! Assistindo no repeat! Rindo litros! Já que é pra tombar, tombei! Sou dessas".

Confira o post com o vídeo da queda: