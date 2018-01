Lembra do menino de 'Senta Que Lá Vem História'? Felipe Titto disse que era ele - mas não era

Descubra quem é o menino do icônico quadro 'Senta Que Lá Vem História'. Foto: Cena do 'Senta Que Lá Vem História'/TV Cultura

As crianças da década de 1990 certamente lembram de assistir a muitos programas da TV Cultura e, entre eles, o quadro Senta Que Lá Vem História. Mas você sabe quem era o menino que aparecia sentado no sofá comendo uma maçã?

Nesta semana, o mistério foi desvendado - mas não sem algumas controvérsias. Primeiro, em entrevista ao site da revista Caras, o ator e apresentador Felipe Titto disse que era ele. "Foi um stop motion que eu fiz quando era pequeno. Eram só fotos para abertura do quadro. (...) Recebi o cachê pelo trabalho. Minha mãe sempre me disse que era eu na vinheta. Cresci achando isso", disse.

Porém, pouco após a publicação da matéria, a informação foi desmentida. O jornalista João Victor D'Alves, de 35 anos, procurou a revista para dizer que foi ele quem deu vida ao menino que aparece sentado. Segundo a Caras, João gravou a vinheta em 1989 e também participou do programa Rá-Tim-Bum.

"Tinha uma família que assistia ao Rá-Tim-Bum. Quando alguém ligava a TV, passavam os programetes. Eu fazia parte desta família. Além disso, fiz a abertura do quadro. Lembro de um dia ter subido na parte de cima da TV, em um galpão, e lá tinha um sofá brilhante. E fizemos este stop motion", explicou ele ao site.

Ufa. Agora está explicado quem realmente era o menino que come a maçã no sofá do icônico quadro da TV Cultura.