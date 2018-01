Lego do Luke's Diner, de 'Gilmore Girls', poderá ser produzido pela marca

Lorealai e Rory frequentam o icônico Luke's Diner no revival de 'Gilmore Girls' Foto: Cena da série 'Gilmore Girls: Um Ano para Recordar'/Netflix

Quem já está com saudade do ambiente aconchegante do Luke's Diner, mesmo depois da nova temporada de Gilmore Girls, poderá em breve levar o restaurante mais icônico de Stars Hollow para dentro de casa. Isso se o projeto do usuário Rainer Zufall chamar atenção dos designers da Lego, através do Lego Ideas.

A marca promete dar uma olhada em todos os projetos que atingirem 10 mil apoiadores no site, e parece que Zufall chegará facilmente a esse número. Ele ainda tem mais de 700 dias para conquistar o público e já passa dos 8 mil apoiadores.

Zufall explica que é casado com uma grande fã da série, que pediu que ele recriasse o cenário para ela. O resultado ficou satisfatório até mesmo para o 'viciado' em Lego, que resolveu inscrever sua ideia no site.

O 'brinquedo' teria as peças necessárias para montar o restaurante, além de seis personagens: Lorelai, Luke, Rory, Jess, Lane e Kirk.

Se quiser que o projeto vire realidade, indique seu apoio aqui.

Outra versão do Luke's Diner foi colocada no Lego Ideas mais cedo, em janeiro, mas não atraiu tantos apoiadores. Veja aqui.