Leão ataca criança em programa de TV mexicano

Foto: Reprodução/YouTube

Durante a exibição do programa Con Sello de Mujer, uma criança foi atacada por um leão. O animal estava junto com a tratadora ao lado do bebê e sua mãe. De repente, o leão avançou em cima da criança e agarrou suas pernas.

O leão avançou pois a criança começou a chorar. Assim que ele tocou na criança, a mãe começou a gritar e puxar a criança de volta, enquanto a tratadora apenas dizia para elas ficarem calmas e mandou o leão soltar.

Felizmente, ninguém se feriu. Assista ao vídeo abaixo: