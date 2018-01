Kátia 'cega' participa do 'Domingão do Faustão' e faz a alegria dos internautas

. Foto: Reprodução de cena do 'Domingão do Faustão'/Globo

A cantora Kátia, popularmente conhecida como 'Kátia cega', participou hoje, 21, do quadro Ding Dong, do Domingão do Faustão, e levou a internet à loucura.

Prestes a completar 40 anos de carreira, a artista cantou Não Está Sendo Fácil, o maior sucesso de sua trajetória.

Nas redes sociais, o público comemorou a performance da artista na TV, que rendeu comentários inusitados.

Confira algumas das melhores reações:

Só agora entendi o bordão: "Não faça linha 'Katia a cega'."#dingdong — Sandrinha (@Alec1_) 21 de maio de 2017

É Brasil!! Não está sendo fácil!! Viva Kátia cega por esse hino tão atual pra nós!!! #DingDong pic.twitter.com/SVJqI2mVZ2 — Karina Oliveira (@karina_olivera) 21 de maio de 2017

Kátia cega é o ápice do Ding Dong, acho difícil superar — Jaburu do Palácio (@rafuda) 21 de maio de 2017

Ding Dong com Katia Cega seguido de Nelson Freiras imitando alguém no Show dos Famosos. Todo domingo um SuperBowl pra mim. — André Romero Brandt (@andrebrandt) 21 de maio de 2017

Kátia cega cantando música do governo Temer nessa última semana...#nãoestásendofácil #domingãodofaustão — Neyla Carvalho (@Neylloca) 21 de maio de 2017

Kátia Cega é invocada sempre que a situação do país não está boa para dar a comprovação #dingdong pic.twitter.com/1N5DPUeJ5a — marcos da República (@amorderapariga) 21 de maio de 2017

Cheguei do fiasco do #ViradaCultural2017 e vendo a Katia cega!, tá bem melhor ! #DingDong — Snap:blogmundocao1 (@BlogMundoCao_) 21 de maio de 2017

logo hoje que meu pai trouxe a tv aq pra casa nova tem katia cega no faustao e graças a deus eu pude assistir obg vida vc é mt top — gabriel muniz (@garbile) 21 de maio de 2017

Internet é uma coisa maldita. Achava que o nome artístico dela fosse Kátia Cega — muito (@enjoadin) 21 de maio de 2017