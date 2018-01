Katherine Langford, de '13 Reasons Why', revela que é louca por Lady Gaga

'13 Reasons Why' é protagonizada por Katherine Langford e Dylan Minnette Foto: Beth Dubber/Netflix

Katherine Langford e Dylan Minnette, a Hannah e o Clay de 13 Reasons Why, falaram sobre a fama no programa The Ellen Degeneres Show.

Katherine descobriu pelo Twitter - mesmo sem ter um perfil na rede social. "Eu não tenho Twitter, mas a Lady Gaga me tuitou. Ela repostou um vídeo em que eu estava falando sobre ela e escreveu 'Katherine' com um coração e eu pirei um pouco", afirmou.

Dylan revelou que a primeira vez em que percebeu que era famoso foi no festival de música Coachella. Em um momento eu andava pela multidão e ouvi as pessoas sussurrando se ia ter uma segunda temporada. Então, alguém gritou ‘Clay’, só uma pessoa, daí eu virei, acenei e todo mundo começou a gritar. Eu não sabia o que fazer, então saí correndo”, relembrou. "Ninguém nunca gritou para mim antes - ao menos não por boas razões", acrescentou.

Ellen Degeneres, para realizar o sonho de Katherine, deu um presente especial para o aniversário de 21 anos da jovem. “Como você ama a Lady Gaga, eu liguei para ela e ela deu esses ingressos VIP para vocês assistirem ao show dela e conhecê-la nos bastidores”.

Confira (em inglês):