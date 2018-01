Jon Snow é eleito candidato à presidência pelo partido GoT

Disputa acirrada elegeu Jon Snow como candidato pelo partido fictício GoT Foto: Divulgação

A chapa composta por Jon Snow e Lyanna Mormont foi a vencedora das prévias presidenciais de Game of Thrones, com 35% dos votos do público. A HBO lançou a brincadeira para promover a estreia da sexta temporada da série em plataformas online e criou site exclusivo, propaganda eleitoral e até camisetas de campanha. Assim como nas eleições americanas, o partido GoT (um trocadilho com o GOP, o Grand Old Party ou partido Republicano) escolheu, nas prévias, a chapa que disputaria as eleições presidenciais.

Petyr Baelish e Sansa Stark começaram a disputa na frente, mas na terceira semana de votação foram alcançados pela chapa favorita e acabaram em terceiro lugar, atrás também de Daenerys Targaryen e Tyrion Lannister. Cersei e Qyburn nem chegaram a incomodar os opositores, e conseguiram apenas 2% dos votos.

O site especial continua no ar, com as propagandas eleitorais de cada candidato e os detalhes da disputa acirrada. No Brasil, a sexta temporada da série deve ser lançada em Blu-Ray e em DVD no dia 10 de novembro deste ano.