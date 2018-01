Jô Soares se emociona ao falar sobre Silvio Santos

Jô recebeu seis troféus ao subir no palco Foto: Lourival Ribeiro/SBT

No Troféu Imprensa, gravado na última quinta-feira, 6, e transmitido no domingo, 9, Jô Soares foi ao SBT para receber o prêmio de melhor programa de entrevista de 2016 e outros cinco troféus de 2004, 2006, 2007, 2008 e 2009 que nunca tinha ido buscar.

Enquanto conversava com Silvio Santos, Jô se emocionou ao falar do fundador do SBT. "Você claro que é uma figura inesquecível na minha vida, porque você me reinventou em um programa que ficou no ar 28 anos e que pode voltar a qualquer momento", disse. "Sem você isso [minha vida profissional] não teria acontecido. Você tem uma intuição de fera". Jô ainda elogiou Danilo Gentili e seu programa de entrevista.

Questionado por Silvio sobre o que estaria fazendo em 2017, Jô revelou que está em um ano sabático e aproveita para escrever sua autobiografia.

Assista ao vídeo do encontro dos dois:

Nas redes sociais, o encontro entre os dois repercutiu e emocionou os espectadores.

Jô Soares no Troféu Imprensa agradecendo Silvio Santos. Agora me diz você, SILVIO é ou não é o REI dessa televisão ? #TrofeuImprensa2017 — Maria C. Guimarães (@MariaCellia_) 10 de abril de 2017

#TrofeuImprensa Jô Soares e Sílvio Santos: o encontro que não aconteceu no encerramento do programa na Globo. — BRÁULIO NÓBREGA (@braulionn) 10 de abril de 2017