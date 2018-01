Jennifer Aniston e Julia Roberts encaram maternidade em 'O Maior Amor do Mundo'

O Maior Amor do Mundo Foto: Reprodução / Netflix

Com a aproximação do Dia das Mães, uma mulher que tem dois filhos e um ex-marido que a trocou por uma garota mais jovem e outra que é muito atarefada com sua carreira e pode ter um passado ligado a uma menina entregue à adoção precisarão solucionar suas vidas no que diz respeito às relações familiares.

A comédia conta com Jennifer Aniston e Julia Roberts, o que por si só já indica garantia de boas risadas.

